SV Boostedt : Verein wünscht sich Neubau des Sportlerheims

Das Haus an der Bahnhofstraße ist marode, und der Sportverein argumentiert mit Mitgliederzuwachs.

16. Juli 2020, 07:00 Uhr

Der Sportverein Boostedt (SVB) wünscht sich ein neues und größeres Vereinsgebäude. In einem nun vom SVB-Vorsitzenden Peter Blumenröther vorgelegten Bedarfsplan werden 980 Quadratmeter statt der bisherigen 710 Quadratmeter angemeldet. Neben Räumen für den Sportbetrieb ist im Plan auch weiterhin ein Gastronomiebereich vorgesehen.

Das Sportlerheim gehört der Gemeinde Boostedt, die es dem Sportverein pachtfrei zur Verfügung stellt. Der Sportverein wiederum verpachtet die Gaststätte.

Eine Investition für die nächsten 50 Jahre



„Ein Abriss und Neubau erscheint sinnvoll. Im Gegensatz zum Bundestrend wachsen unsere Mitgliederzahlen. Wir drängen nicht auf eine sofortige Umsetzung, noch droht kein Totalausfall. Aber innerhalb der nächsten Jahre sollte etwas passieren“, schätzte Blumenröther.

Das technische Bauamt hatte bereits Ende 2019 nach einer Prüfung einen hohen Sanierungsbedarf festgestellt und eine vollständige Erneuerung empfohlen. Insbesondere bei der Gaststätte „Sportlertreff“ ist das Dach undicht, aber auch die Heizung, das Wassersystem und die Elektronik des Gebäudekomplexes sind schadhaft. Außerdem ist es nicht behindertengerecht. Einer groben ersten Schätzung nach belaufen sich die Kosten für einen Neubau auf zwei Millionen Euro, Blumenröther rechnet mit Förderungen vom Kreissportverband. „Es wäre eine Investition für die kommenden 50 Jahre“, bekräftigte er.

Der für das Gebäude ausgearbeitete Bedarfsplan führt acht Umkleiden mit je einer Toilette an. Blumenröther: „Zurzeit haben wir im Fußball bei 15 Jugendmannschaften, drei Herren- und einer Frauenmannschaft vier Kabinen und drei Container ohne Waschgelegenheiten zu Verfügung. Die Geschlechtertrennung und auch die Trennung der Kinder von den Erwachsenen muss gewährleistet werden.“

Der Gastro-Bereich fällt im Plan mit 215 Quadratmetern samt Lager und Kühlraum kleiner als die jetzigen 330 aus. „Der Vorstand hat sich für die Beibehaltung entschieden, um durch ein gastronomisches Angebot attraktiv für Vereinsmitglieder, andere Vereine und Organisationen sowie für Boostedter Bürger zu sein“, erklärte der Vorsitzende.

Ein Sportentwicklungsplan ist im Herbst fertig und soll in den Dorfentwicklungsplan eingearbeitet werden. „Der Standort an der Bahnhofstraße sollte jedenfalls beibehalten werden“, so Blumenröther.

Die Gemeinde Boostedt greift dem SV unter die Arme, Sporthallen können kostenfrei genutzt werden und das Areal samt Vereinsgebäude ist pachtfrei. Das Vereinsgebäude wurde zwischen 1966 und 2009 auf Gemeindekosten mehrfach erweitert und teilsaniert.

Der Verein hat 1300 Mitglieder



Der SV hat 1300 Mitglieder in 17 Sparten und ein Jahresbudget von 150.000 Euro durch Beiträge, Förderungen von Gemeinde und Kreissportverband sowie Spenden.

Über den Bedarfsplan wird sich der Ausschuss für Jugend, Sport, Senioren und Soziales beraten.