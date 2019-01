Vandalismus: Polizei fährt Streife

An der Boostedter Schule gibt es vermehrt Randale.

von shz.de

25. Januar 2019, 07:00 Uhr

An der Grund-und Gemeinschaftsschule in Boostedt sind mehrere Fälle von Vandalismus aufgetreten. Die Gemeinde will nun Gegenmaßnahmen ergreifen.

Von Mitte Dezember bis Mitte Januar nahm die Polizeidirektion Segeberg fünf Strafanzeigen auf. „Die Gemeinde Boostedt hat Anzeige erstattet“, berichtete Schulleiterin Dagmar Drummen. „Es hat zwischen dem 17. Dezember 2018 und dem 14. Januar mehrere Fälle von Sachbeschädigung gegeben. Darunter sind Graffiti und zerschlagene Scheiben“, bestätigte Hauptkommissar Nico Möller, Pressesprecher der Polizeidirektion Segeberg. Hakenkreuze, nationalsozialistische Parolen, Schimpfwörter und Geschlechtsteile waren auf Fenster, Wände und Spielgeräte gesprüht worden. Täter wurden bisher nicht gefasst. Ob es sich stets um dieselben Täter handelt und ob sie auch für die angezündeten Mülltonnen in der Silvesternacht verantwortlich sind, steht bisher nicht fest. Hauptkommissar Nico Möller: „Grundsätzlich kann es durchaus sein, dass es sich um dieselbe Tätergruppe handelt.“

Die Schulleiterin glaubt, es handelt sich bei den Tätern nicht um Boostedter Schüler: „Das halte ich für sehr unwahrscheinlich.“ 6600 Euro haben diese Schäden die Gemeinde gekostet, weil die Versicherung bei Vandalismus nicht zahlt. Allerdings übernimmt sie den Brandschaden der Mülltonnen. „Es gibt den Hinweis auf einen 17-Jährigen“, sagte Nico Möller, machte aber wegen laufender Ermittlungen der Kripo keine genaueren Angaben.

In dieser geballten Form gab es Vandalismus bisher nicht, wie Dagmar Drummen meinte: „Die Schäden sind erst in letzter Zeit gehäuft aufgetreten.“ Dennoch musste die Gemeinde im Jahr 2018 eine fünfstellige Summe ausgeben, um Reparaturen und Reinigungen für Schäden zu bezahlen, die durch Vandalismus entstanden sind. „Fallrohre wurden zertreten und auf den Dächern Abdeckungen zerstört, auch die Uhr auf dem Schulhof wurde demoliert“, schilderte Niels Thomsen, Leiter der technischen Abteilung des Bauamtes.

„Die Gemeinde überlegt Maßnahmen, die es ermöglichen, das Gelände zu überwachen“, teilte die Schulleiterin mit. Bürgermeister Hartmut König berichtete: „Die Polizei fährt bereits vermehrt Streife. Außerdem überlegen wir, Videokameras samt Hinweisschildern zu installieren, die nur außerhalb des Schulbetriebs aufzeichnen. Für die Täter sollte es kein Pardon geben. Probleme gibt es an jeder Schule, vergleichsweise haben wir eine wirklich gute Schulkultur.“ Er erinnerte daran, dass nächtliches Betreten des Schulgeländes widerrechtlich ist, worauf auch ein Schild hinweist: „Dort gilt ein Aufenthaltsverbot.“

Bekannt wurden die neuesten Vorfälle bei der Sitzung des Schul-und Kulturausschusses. Wolfgang Brückner (CDU) stellte klar: „Die Schmerzgrenze ist bei Glasscherben im Spielsand erreicht. Man könnte überlegen, Tore zur Westpreußenstraße und zum Lehrerparkplatz aufzubauen, um Fluchtmöglichkeiten der Täter einzudämmen.“

Martin Zimmer (CDU) ist direkter Anwohner und bemerkt seit Jahren, dass der Schulhof ein nächtlicher Treffpunkt für Jugendliche ist: „Die hölzernen Sitzbänke sind beliebt, sie immer wieder zu erneuern halte ich für einen Fehler.“

Peter Windisch von der UWB meinte: „Klar ist, dass schnell etwas passieren muss. Denkbar sind Bewegungsmelder und eine Kamera. Von einer Einzäunung halten wir nichts.“

Heino Christophersen von der SPD erklärte: „Eine denkbare Maßnahme wäre die Installation einer Überwachungskamera. Hierbei sind zuvor jedoch rechtliche Fragen wie die des Datenschutzes zu klären.“

Hinweise werden von der Polizeidienststelle in Boostedt unter Tel. 0 43 93/7 10 entgegen genommen.