Stipendium in den USA : Vaios Papadoudis aus Neumünster voller Vorfreude auf Amerika

Der 21-jährige Torwart des Fußball-Landesligisten SV Tungendorf wird am 23. August sein Studium aufnehmen.

von Arne Schmuck

19. August 2021, 20:39 Uhr

Auf geht’s über den großen Teich: Erneut bricht ein Fußballer aus Neumünster in die USA auf, um dort mithilfe eines Stipendiums einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Vaios Papadoudis, Torwart des Landesligisten SV Tungendorf, fliegt am Freitag nach Michigan. An der Cleary University der beschaulichen Stadt Howell mit nur knapp 10.000 Einwohnern wird der 21-Jährige Sportmanagement und Promotion studieren. Am kommenden Montag wird das erste Semester beginnen.

Felle schwimmen davon

„Die Vorfreude darauf ist größer als die Tränen, die ich beim Abschied ganz sicher vergießen werde“, sagt Papadoudis, der noch eine ältere Schwester hat und dessen griechische Eltern einst im Teenager-Alter nach Deutschland übersiedelten. „Wenn ich die Chance nicht nutzen würde, wäre ich dumm“, meint der gebürtige Schwalestädter, der für vier Jahre nach Amerika gehen wird.

Der Entschluss reifte über viele Monate, ja streng genommen sogar Jahre hinweg. Erstmals befasste sich Papadoudis damit, als er zum jungen A-Jugend-Jahrgang zählte. Seinerzeit spielte er beim VfR, nachdem er zuvor das fußballerische Abc beim TSV Gadeland erlernt hatte. „Da wurde mir irgendwann klar, dass es mit dem Fußball kritisch werden könnte“, erinnert er sich an die davonschwimmenden Felle, was den ganz großen Sport betrifft. „Ich ärgere mich, dass ich damals das eine oder andere gute Angebot von anderen Vereinen nicht angenommen habe“, verrät Papadoudis. Und so reichte es für ihn „nur“ zu einer Landesliga-Laufbahn bei der SpVg Eidertal Molfsee und dem SVT.

Eine Punktlandung beim Abitur

Parallel dazu kümmerte er sich um ein Stipendium in den USA. „Wir mussten alles offenlegen, wie etwa die Verdienstbescheinigungen meiner Eltern“, erzählt der 21-Jährige, den die Agentur Scholarbook unterstützte. „In Gesprächen wurden meine Chancen eingeschätzt, ferner musste ich Videomaterial von meinen Einsätzen einreichen“, berichtet Papadoudis. Insgesamt zweieinhalb Jahre betrug die Vorbereitung für den großen Trip.

Grundlage dafür war das Abitur an der Gemeinschaftsschule Brachenfeld mit einer Durchschnittsnote von 3,7. „Das war sozusagen eine Punktlandung“, kann er heute über sein Abschneiden schmunzeln. Immerhin kann er von sich behaupten, das Abi in schwierigen Corona-Zeiten gebaut zu haben.

Heftige Diagnose

In Michigan wird er Athletenstatus genießen. Von 9.15 bis 18 Uhr muss der Schlussmann büffeln, vorher und nachher ist Sport angesagt. Dabei blickt Papadoudis auf eine schwierige Zeit als Torwart zurück. Am 26. September des Vorjahres, ausgerechnet im Duell mit seinem Ex-Club Eidertal (4:3), verletzte er sich schwer an der rechten Schulter. Bereits nach einer Viertelstunde musste er den Platz zwischen den SVT-Pfosten für Linus Waldeck räumen. Kurz darauf wurden ein Kapselabriss und eine ausgeleierte Gelenklippe diagnostiziert.

Im November 2020 wurde er im FEK von Dr. Thomas Gangl operiert. „Es war ganz schön schwierig, mit einer Schiene herumzulaufen“, erinnert sich Papadoudis, der nun schmerzfrei ist: „Der Schulter geht es besser als gedacht.“

Eine gute körperliche Verfassung wird in Howell unabdingbar sein, er möchte doch schließlich die Kiste des dortigen Universitätsteams sauberhalten. „Saugeil, dass man Uni und Sport miteinander kombinieren kann“, erklärt er strahlend. Spätestens jetzt glaubt man Papadoudis, dass die Vorfreude auf das Abenteuer tatsächlich größer sein wird als die Tränen, die er beim Abschied am Freitag vergießen wird.