Urlaubsgrüße an den Courier

von Hannes Harding

31. August 2018, 13:00 Uhr

Gudrun Folchert (54) war mit ihrer Freundin Heike Kinser-Schmütz (51) eine Woche lang Bergwandern im wunderschönen Pitztal in Österreich, im Gepäck hatte sie eine Ausgabe des Holsteinischen Couriers. Mit der Zeitung machten sie ein wunderbares Foto auf dem Rosskopf (2305 Meter hoch), um an unserem Urlaubsbilder-Wettbewerb teilzunehmen. Der Redaktion gefiel das Foto so gut, dass es mit dem Hauptpreis, einem Reisegutschein über 300 Euro vom First-Reisebüro in der Wasbeker Straße, bedacht wurde. Gestern nahm sie ihn von Geschäftsführer Ralph Godbersen entgegen.

Die Auswahl fiel schwer, denn es waren viele andere, ebenfalls schöne Urlaubsbilder in der Redaktion eingegangen. Der zweite Preis, ein Neumünster-Kalender, geht an Melina Stübs, den dritten Preis, ein Buch aus dem Wachholtz-Verlag, bekommt Familie Gille aus Aukrug. Wir danken allen Teilnehmern für die tollen Urlaubsgrüße.