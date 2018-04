Niederdeutsche Bühne Neumünster : Urkomischer Trubel um ein Wunder

Premiere der Niederdeutschen Bühne: „Dat Wunner vun San Miguel“ karikiert Allzumenschliches mit vielen Pointen

von Gabriele Vaquette

07. April 2018, 10:41 Uhr

Neumünster | Eine dynamische Komödie, bei der das Publikum sich einfach nur amüsieren kann, ist die nächste Premiere der Niederdeutschen Bühne: „Dat Wunner vun San Miguel“ heißt das Stück von Lars Albaum und Dietmar Jacobs, das am Freitag, 13. April, um 20 Uhr im NBN-Studio an der Klosterstraße aufgeführt wird.

Es geht um Allzumenschliches und ein angebliches Wunder: Einst sollen der Legende nach in San Miguel, einem verschlafenen Nest in Andalusien, ein Schwein und ein Rind ihre Körper vertauscht haben. Das ist schon abstrus genug – und nun wird in San Miguel der 100. Todestag dieses Wunders gefeiert.

Ausgerechnet hier erleidet Klodeckelfabrikant Hubertus Heppelmann (Kai Lorenz), der eigentlich wegen Eheproblemen auf dem Weg zu seinem dort im Urlaub befindlichen Anwalt ist, eine Autopanne. Die zwingt ihn zu einem unfreiwilligen Aufenthalt. Da alle Zimmer in dem Hotel von Juan (Joachim Schröder) ausgebucht sind, muss er sich eines mit der naiv-flippigen Studentin Nelli (Carina Thomsen) teilen. In kürzester Zeit geraten die beiden völlig unterschiedlichen Charaktere aneinander. Was wäre, wenn sich das „Wunder von San Miguel“ wiederholte? Und da mischen auch noch Edelgard, die Ehefrau des Klodeckelfabrikanten (Mareike Münz) und Nellis Freund Benny (Sascha Krüglstein) mit.

Diese schnelle, intelligente und urkomische Boulevardkomödie von den Verfassern erfolgreicher Comedy-Serien wie „Stromberg“ – für ihre Mitarbeit an der Serie erhielten Albaum und Jacobs den Adolf-Grimme-Preis – oder „Das Amt“ zündet ein wahres Pointenfeuerwerk und gönnt den Zwerchfellen des Publikums kaum eine Pause.

Das Stück, deren niederdeutsche Version von Felix Borchert stammt, spielt in einem Bühnenbild von der Niederdeutschen Bühne Flensburg. Weitere Aufführungen finden am Sonnabend, 14.April, in der Woche danach täglich (jeweils 20 Uhr) bis Sonntag, 22. April (16 Uhr) statt. Karten kosten ab 12,50 Euro (Schüler und Studenten 6 Euro), es gibt sie im Vorverkauf beim Konzertbüro Auch & Kneidl, Großflecken, Tourist-Pavillon, Tel. 44064/-65 sowie unter www.ticket-regional.de/nbn sowie eine Stunde vor Beginn der Aufführung an der Abendkasse. Abonnement-Wünsche/ Vorverkauf Gruppen/Gutscheine: Marina Juds, Tel. 2528029.