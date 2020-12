Amtsgericht Neumünster : Unter Alkohol verliert er vollkommen die Kontrolle

Wegen Widerstands, Beleidigung und Körperverletzung kassierte ein 35-Jähriger eine Bewährungsstrafe.

von Dörte Moritzen

09. Dezember 2020, 17:26 Uhr

Im Leben des Angeklagten (35) scheint es seit Jahren ein bestimmtes Muster zu geben: Bleibt er nüchtern, ist er ein äußerst zuvorkommender Mensch, pflegt den Kontakt zu seinen beiden Kindern und fällt nirgendwo negativ auf. Greift er jedoch zum Alkohol – und das nicht zu knapp –, dann scheint sich der Neumünsteraner ins Gegenteil zu verwandeln, wird aggressiv, beleidigend und handgreiflich. Nicht zum ersten Mal saß er deshalb vor Gericht. Diesmal musste er sich vor dem Amtsgericht wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung verantworten.

Äußerst nervös hörte sich der schmächtige Angeklagte die Vorwürfe des Staatsanwalts an: Demnach soll er am 2. Juni dieses Jahres recht betrunken bei Aldi am Haart zuerst mit Mitarbeitern gestritten und später vor dem Discounter Kunden belästigt haben. Als zwei Polizistinnen eintrafen, um die Sache zu klären, soll der arbeitslose Mann die Beamtinnen provoziert und übel beleidigt haben. Außerdem wurde ein Streit mit einem Saufkumpanen am 21. August 2020 im Hertie-Park mitverhandelt. Damals soll er einem Obdachlosen ins Gesicht getreten haben.

„Was da bei Aldi war, weiß ich nicht mehr. Aber leider klingt das nach mir. Ich lasse solche Sachen los, wenn ich getrunken habe“, erklärte der Mann. An die Sache im Park fehle ihm komplett die Erinnerung. Doch mit Hilfe mehrerer Zeugen konnten beide Auseinandersetzungen rekonstruiert werden. „Die Polizistinnen sind wirklich nett zu ihm gewesen“, erklärte ein Jugendlicher, der den turbulenten Einsatz beobachtet hatte. „Der Mann hatte vorher am Fahrradständer eine Frau nicht an ihr Rad gelassen. Als die Polizistinnen kamen, wollte er die Hände nicht aus den Hosentaschen nehmen“, so der junge Zeuge.

„Der nahm uns als reine Frauenbesatzung einfach nicht ernst“, schilderte eine der beiden Polizistinnen die Situation. Da sie den aggressiven Mann nicht durchsuchen durften, sondern dafür erst auf einen männlichen Kollegen warten mussten, konnten sie nicht wissen, ob er nicht eine Waffe in der Tasche hatte. Als er schließlich mit ausgebreiteten Armen und den Worten „Was wollt ihr machen? Ich greif’ euch jetzt an“ auf sie zuging, blieb ihnen nichts anderes übrig, als ihn zu überwältigen. Ein Blutalkoholtest ergab später einen Wert von 2,03 Promille. Nach der Ausnüchterung in der Zelle entschuldigte sich der Mann bei den Polizeibeamtinnen.

Auch die Sache im Hertie-Park tat ihm später leid. „Der Angeklagte wollte dem Obdachlosen eigentlich nur helfen“, erklärte ein Zeuge, der mit den beiden Streithähnen zuvor auf einer Bank Alkohol getrunken hatte, bis alle einen Wert von rund drei Promille aufwiesen. „Weil der Obdachlose am Bein schlimm verletzt war, hat er ihm einen Rettungswagen gerufen. Doch das wollte der gar nicht. Da haben sie gerangelt, dann hat er dem Obdachlosen ins Gesicht getreten. Am Ende hatte der Nasenbluten“, so der Zeuge.

Dass er dringend etwas gegen seine Sucht unternehmen muss, scheint dem Angeklagten bewusst zu sein. Nach einer schweren Straftat war er bereits über Jahre in einer Entziehungsanstalt untergebracht und hat die daran anschließenden guten Zeiten ohne Alkohol durchaus positiv in Erinnerung. Deshalb kümmert er sich zurzeit mit Hilfe eines Betreuers um einen Therapieplatz. Das wertete auch die Richterin als positives Signal. Sie verurteilte ihn trotz zahlreicher Vorstrafen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Monaten, die auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde.