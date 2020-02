Unfall-Opfer lag nachts hilflos da

von Gabriele Vaquette

25. Februar 2020, 16:17 Uhr

Neumünster | Eine Fahrerflucht mit einem schwer verletzten Opfer, das hilflos die ganze Nacht am Unfallort liegen blieb, ereignete sich bereits am Sonnabend, 22. Februar, wie die Polizei gestern mitteilte. Dabei kam es gegen 21.30 Uhr an der Kampstraße in Gadeland zu einem Verkehrsunfall, der sich in der 90-Grad-Kurve der Kampstraße im Bereich der Einmündung der Schönmörchenstraße ereignete. Bei dem Schwerverletzten handelt es sich um einen 41 Jahre alten polnischen Staatsbürger, der erst am Sonntagmorgen gefunden wurde. Er machte durch Hilferufe auf sich aufmerksam. Anwohner informierten die Polizei. Bei dem Fahrzeug, das den Mann angefahren hat, soll es sich eventuell um einen dunklen VW Golf oder ein ähnliches Modell gehandelt haben. Wer Angaben zu dem Unfall selbst machen kann oder zur Tatzeit relevante Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04321 / 945-0 in Verbindung zu setzen.