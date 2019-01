Schmalstede : Unfall nach Überholmanöver

Die Polizei sucht Zeugen und den Fahrer eines weißen Kastenwagen.

von Susanne Otto

24. Januar 2019, 14:00 Uhr

Schmalstede | Ein gefährliches Überholmanöver gab es am Donnerstag gegen 7.50 Uhr auf der Landesstraße 49 bei Schmalstede. Der unbekannte Fahrer eines weißen Lastwagens ohne Anhänger hatte mit Fahrtrichtung Dätgen / Autobahn7 in einer langgezogenen Linkskurve mehrere Fahrzeuge überholt, obwohl Gegenverkehr herrschte. Die Überholten und auch der Gegenverkehr mussten stark bremsen, um einen Unfall zu verhindern. Dabei ereignete sich unter den Überholten ein Auffahrunfall mit geringem Sachschaden. Der Fahrer des weißen Kastenwagens fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Er und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bordesholm unter Tel. 04322 / 96100 in Verbindung zu setzen.

