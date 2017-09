Auf dem Ring : Unfall mit Streifenwagen im Einsatz

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Neumünster | Vermutlich aus Unachtsamkeit ist am Sonnabendnachmittag ein 19 Jahre alter Autofahrer auf der Kreuzung Holsatenring / Altonaer Straße mit einem Streifenwagen im Einsatz kollidiert. Dabei wurden vier Menschen (die beiden Polizisten, der 19-Jährige und seine Beifahrerin, 17) leicht verletzt.

Gegen 17.10 Uhr fuhr der Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn vom Hansaring kommend auf die Kreuzung in Richtung Sachsenring. Der Polizist bremste den Streifenwagen bis zum Stillstand herunter, da die Ampel für ihn Rotlicht anzeigte. Dann tastete er sich in die Kreuzung hinein. Der 19-Jährige fuhr dann laut Polizei in zügiger Fahrweise in die Kreuzung hinein. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden: 30 000 Euro.

von Christian Lipovsek

erstellt am 04.Sep.2017 | 07:30 Uhr