Unfall mit 1,6 Promille: Sieben Monate Fahrverbot

34-Jährige kippte mit ihrem Wagen um – Gericht mochte ihr nicht glauben, dass sie erst anschließend trank

von Jens Bluhm

25. September 2019, 13:57 Uhr

Neumünster | Eigentlich hatte die 34-jährige Neumünsteranerin großes Glück, als sie mit ihrem Wagen mitten in der Nacht auf dem Husberger Weg in Gadeland verunglückte. Beim Einbiegen in den Grellenkamp hatte sie – angeblich abgelenkt von einer Katze oder einem Marder – die Kontrolle über ihren Wagen verloren, rauschte eine Böschung hinauf und kippte schließlich mit ihrem Auto auf die Seite.

Die Frau kletterte unverletzt aus dem Autofenster klingelte auf dem nächsten Bauernhof und bat den Hausbesitzer, ihr ein Taxi zu rufen.

Stattdessen überredete der Mann die Frau, mit ihm zum zum Unfallort zurückzukehren und die Polizei zu rufen:

„Die Frau stand sichtbar unter Schock und hatte wohl auch getrunken“, sagte der Mann jetzt vor dem Amtsgericht als Zeuge aus.

Auch die inzwischen alarmierten Polizisten tippten sofort auf Alkohol und wurden fündig: Eine Blutprobe der Fahrerin, nur eine Stunde nach dem Unfall ergab immerhin einen Alkoholgehalt von 1,67 Promille.

„Alles richtig – der Unfall , die Aufregung und der Alkohol“ , bestätigte die angeklagte Fahrerin: Nur – den Alkohol wollte sie nicht vor, sondern erst nach dem Unfall getrunken haben.

Zwar sei sie an dem Abend auf einer Geburtstagsfeier gewesen, dort habe sie aber nur zwei Dosen Bier und „einen Mini-Schluck Wodka zum Anstoßen“ getrunken, versicherte sie dem Richter. Erst nach dem Crash, noch im Auto, habe sie zur Wodkaflasche gegriffen und „vier, fünf kräftige Schlucke genommen. „Ich stand richtig unter Schock und war sehr aufgewühlt“, begründete sie ihren „Beruhigungstrunk“. Die leere Flasche will sie aus dem Wagen mitgenommen und auf dem Weg zum Bauernhof weggeworfen haben. Merkwürdig: Laut Polizeibericht konnte sie sich in der Unfallnacht nicht daran erinnern, wo die Flasche abgeblieben ist. Die Angeklagte erklärte das mit einem Missverständnis zwischen ihr und den aufnehmenden Beamten – die als Zeugen für das Gericht nicht greifbar waren.

Richter und Staatsanwältin reichte es auch so: Ein Frau baut auf nächtlicher Straße einen Unfall, kann sich nur mühsam aus den Gurten des umgestürzten Wagens befreien und hat dennoch nichts Besseres zu tun, als erstmal einen kräftigen Schluck zur Beruhigung zu nehmen?

Nicht nur die Staatsanwältin hielt das für lebensfremd, auch der Richter sah darin einen bloße „Schutzbehauptung“: Wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr verurteilte er die kaufmännische Angestellte zu 1200 Euro Geldstrafe und sieben Monaten Fahrverbot.