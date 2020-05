Stadtpark Neumünster : Unbekannter sprang auf junge Joggerin los

Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Montag eine Frau angreifen wollte. Sie konnte aber fliehen.

04. Mai 2020, 14:53 Uhr

Neumünster | Die Polizei in Neumünster sucht nach einem Unbekannten, der am Montag möglicherweise versucht hat, eine Frau anzufallen. Nach Auskunft von Polizeisprecher Sönke Petersen joggte eine junge Frau gegen 11.40 Uhr an der Geerdtsstraße durch den Stadtpark. Plötzlich kam ein Mann aus dem Gebüsch und versuchte, die Frau zu ergreifen. Das Motiv für den versuchten Übergriff ist unklar.

Die Polizei sucht Zeugen

Die junge Frau konnte zum Glück ausweichen und weiterlaufen. Der Mann soll zirka 1,65 bis 1,70 Meter groß sein, er hat eine kräftige Statur und war dunkel gekleidet. Die Polizei in Neumünster sucht jetzt nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu der Person geben können. Die Ermittler sind zu erreichen unter Tel. 04321-9450 oder über die 110.

