Polizei sucht Zeugen : Unbekannter Mann überfällt Tankstelle in Bordesholm

Ein maskierter Mann bedrohte den Angestellten und erbeutete Geld aus der Kasse.

Avatar_shz von Dörte Moritzen

26. März 2020, 08:20 Uhr

Bordesholm | Ein unbekannter Täter hat am Mittwochabend in Bordesholm eine Tankstelle überfallen. Nach Auskunft von Polizeisprecher Sönke Petersen betrat der maskierte Mann gegen 20.50 Uhr die Tankstelle an der Bahnhofsstraße und kam "in einer drohenden Haltung" auf den Angestellten der Tankstelle zu.

Täter flüchtete mit der Beute

Der Täter forderte den 20-jährigen Mitarbeiter der Tankstelle auf, ihm das Geld aus der Kasse zu geben. Nachdem der Angestellte dem Mann einen niedrigen vierstelligen Betrag ausgehändigt hatte, verließ der Räuber die Tankstelle. Er flüchtete in eine unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg. Der maskierte Mann ist zirka 1,75 Meter groß, hat braune Augen und eine normale Statur. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose. Er hatte sich ein schwarzes Halstuch ins Gesicht gezogen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Hinweise werden unter Tel. 04321/9459450 oder unter Tel. 110 erbeten.

