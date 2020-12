Trappenkamp : Unbekannte brachen an der Erfurter Straße in einen Supermarkt ein

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

von Dörte Moritzen

17. Dezember 2020, 11:56 Uhr

Trappenkamp | Nach einem Einbruch in einen Supermarkt an der Erfurter Straße in Trappenkamp ermittelt jetzt die Polizei und sucht Zeugen. Laut Polizeisprecherin Sandra Firsching drangen Unbekannte bereits am Sonntag, 13. Dezember, zwischen 1.40 Uhr und 1.56 Uhr in das Gebäude ein. Sie verschafften sich dabei gewaltsam Zutritt. Was genau gestohlen wurde, teilte die Polizei nicht mit.

Wer hat Kleidung gefunden?

Jetzt sucht die für den Fall zuständige Kriminalpolizei aus Bad Segeberg Zeugen, denen in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Nachdem eine seltsame Beobachtung gemacht wurde, fragt die Polizei außerdem ganz konkret, ob jemand abgelegte Schuhe oder Kleidung gefunden habe. Möglicherweise wurden die Sachen als Müll oder Altkleidung angesehen. Weitere Erklärungen gab die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht ab.

Hinweise werden unter Tel. 04551 -884-0 entgegengenommen.