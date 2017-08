Flugplatz : Ukraine-Kinder genossen Rundflug

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Neumünster | Kein Vergleich mit dem Tag der Ankunft: Lachend, munter und fröhlich schwatzend kletterten gestern die 21 Kinder aus der Ukraine mit ihren Betreuern aus dem Bus – mit sichtlicher Vorfreude: Denn gestern Nachmittag ging es auf den Flugplatz am Baumschulenweg. Die zwei Piloten Morten Schmidt (47) und Wolfgang Meyer-Haack (51) vom Flugsportclub drehten mit ihren jungen Passagieren in ihren zwei Piper-28-Motorflugzeugen unermüdlich ihre Runden über Neumünster.

Schon eine knappe Woche, und es war sichtbar, wie sich die krebskranken Kinder dank leckerer und vitaminreicher Kost, einem Wechsel von Spaziergängen an der frischen Luft und Mittagsschlaf, Ausflügen in den Tierpark und entspannter Freizeit erholt hatten. Und das „Schlimmste“ hatten gestern Nachmittag auch alle hinter sich: die Zahnarztbehandlungen. Von morgens um 8 bis etwa 13 Uhr wurden die Kinder von acht Zahnärzten in Neumünster und dem Umland behandelt – nun sind alle Zähne entweder wieder in Ordnung oder gezogen.

Die Rundflüge waren die ersten Höhepunkte der vierwöchigen Reha-Kur, die Eberhardine Seelig zum 26. Mal mit einem großen Helferteam organisiert. Fast von Anfang an war der Flugsportclub mit im Boot: „Ich habe gefragt, und die Piloten sagten ja. Ich wollte den Kindern Neumünster von oben zeigen und ihnen ein bleibendes schönes Erlebnis bieten, an das sie noch als Rentner denken können. Genau wie ihre Krankheit, die sie ja auch nie vergessen, sollten sie an gute Dinge denken, das gibt ein Stück Lebensmut“, erklärte Eberhardine Seelig.

Sie gab gestern eine weitere gute Nachricht bekannt: Der kleine Dimitro (10), dem aufgrund von Knochenkrebs sein linkes Bein amputiert wurde, hatte bisher eine in der Ukraine angefertigte Prothese, die ihm aber zu unbequem war. Orthopädie-Meister Stefan Fehlandt von Orthopädie Technik Nord hatte ihn untersucht (der Courier berichtete); nun spendierte die Firma eine etwa 3000 Euro teure Neugestaltung der Prothese. „Er hat jetzt ein weicheres Stützteil, kann das künstliche Knie besser durchbeugen, außerdem wird die Prothese noch an sein inzwischen gewachsenes rechtes Bein angepasst. „Schon jetzt ist es viel besser für ihn, er kommt bereits mit der Prothese gut klar und ist sogar damit geflogen“, sagte Eberhardine Seelig sichtlich erleichtert.

Die Kinder – für viele war es der erste Flug mit einer kleinen Maschine – genossen es sichtlich: „Wir hatten keine Angst, das hat Spaß gemacht. Wir haben Schafe, Kühe, viele schöne Häuser, viel Wald und einen Fußballplatz gesehen“, berichteten Pavlo (10) und Oleg (11), im Anschluss. „Es gibt fast nichts Schöneres als Fliegen, und die Kinder sind so begeistert“, freute sich Pilot Wolfgang Meyer-Haack.

von Gabriele Vaquette

erstellt am 06.Aug.2017 | 17:00 Uhr