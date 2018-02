Neumünster : Überschuldung auf Rekordniveau

Der „Schuldneratlas“ von Creditreform zeigt: Mehr als jeder sechste Neumünsteraner kann seine Verbindlichkeiten nicht begleichen.

von Rolf Ziehm

01. Februar 2018, 08:00 Uhr

Die Konjunktur brummt, die Arbeitslosigkeit geht zurück, die Zahl der Erwerbstätigen hat ein Rekordniveau erreicht und die Tarifabschlüsse haben 2017 ein gutes Lohn-Plus beschert. Dennoch macht Neumünster im „Schuldneratlas“ der Wirtschaftsauskunftei Creditreform zum wiederholten Male Negativschlagzeilen.

11 746 Menschen – das sind 17,8 Prozent aller erwachsenen Neumünsteraner oder mehr als jeder Sechste – gelten als überschuldet. Das heißt: Sie können dauerhaft ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen und offene Rechnungen nicht bezahlen. „Die Situation ist nicht gut, denn das ist zum vierten Mal in Folge eine Erhöhung der Schuldnerquote“, sagte Michael Bretz, der als Leiter der Creditreform-Wirtschaftsforschung mit Sven Torben Hanisch von Creditreform Flensburg und Neumünster die Zahlen vorstellte.

Der Zuwachs gegenüber 2016 beträgt 3,6 Prozent und liegt deutlich über den Werten des Landes Schleswig-Holstein. Überhaupt gab es seit 2004 noch nie einen so schlechten Wert für Neumünster. Seit diesem Jahr erstellt Creditreform den Schuldneratlas auch für Neumünster. Die Stadt ist damit nicht nur Schlusslicht in Schleswig-Holstein, sondern auch bundesweit deutlich hinten. Noch schlechtere Quoten haben nur Herne (17,85 Prozent), Pirmasens (18,23 Prozent), Wuppertal (18,38 Prozent) und Bremerhaven (20,79 Prozent).

Bretz und Hanisch nannten es bedenklich, dass sich der Anteil der sogenannten „harten“ Überschuldungskriterien innerhalb der vergangenen zehn Jahre von knapp 49 auf mehr als 60 Prozent oder absolut 7066 Betroffene erhöht habe. Damit meint Creditreform juristisch aktenkundige Sachverhalte, etwa Privatinsolvenzverfahren. Auch bei den sogenannten „weichen“ Überschuldungsmerkmalen mit wenigstens drei Mahnungen von drei unterschiedlichen Gläubigern gab es im vergangenen Jahr eine Zunahme von 4433 auf 4680 Fälle.

„Es bewegt sich langsam, aber stetig ins Negative hinein“, so Bretz. Dabei ist die Überschuldung seit Langem schon regional sehr unterschiedlich in Neumünster verteilt. Creditreform betrachtet hier die Postleitzahlenbezirke. Die niedrigste Quote gibt es in Gadeland, Ruthenberg und Wittorf (PLZ 24 539) mit 9,55 Prozent (minus 0,31 Prozentpunkte). Erhöht hat sich dagegen die Quote in Brachenfeld, Einfeld und Tungendorf (PLZ 24 536), wo die Quote von 12,47 auf 13,77 Prozent stieg. Auch in der Böcklersiedlung, Faldera und der Gartenstadt (PLZ 24 537) gab es einen Anstieg der Verbraucherüberschuldung um 1,04 Prozentpunkte auf 14,72 Prozent.

Obwohl es im PLZ-Bereich 24 534 sogar einen leichten Rückgang um 0,32 Prozentpunkte gab, bleibt die Innenstadt Neumünsters sozialer Brennpunkt. Mit fast 32 Prozent gilt hier jeder dritte Erwachse als überschuldet!

Die fünf Hauptgründe für Überschuldung sind Arbeitslosigkeit (20 Prozent), gefolgt von Erkrankung, Sucht, Unfall (15,3 Prozent), dem Komplex Trennung, Scheidung, Tod des Partners (12,8 Prozent) und unwirtschaftlicher Haushaltsführung (10,9 Prozent) sowie einer gescheiterten Selbstständigkeit (8,4 Prozent). Bei den sonstigen Gründen handelt es sich oft um gescheiterte Immobilienfinanzierungen oder Bürgschaften.

Das scheinbare Paradoxon lässt sich auflösen: Je besser die allgemeine Konjunktur läuft, desto mehr Menschen erliegen Konsumverlockungen auf Pump, die dann irgendwann nicht mehr in den Griff zu bekommen sind und geradewegs in die Überschuldungsfalle führen.

Einige allgemeine Trends treffen laut Michael Bretz auch für Neumünster zu. So seien Männer stärker von Überschuldung betroffen als die bei Krediten vorsichtiger und solider agierenden Frauen. Doch ihr Anteil nehme zu. Die Zahl jüngerer Überschuldeter gehe zurück, bei den Älteren werde es mehr. Bretz: „Das ist besonders kritisch, weil ältere Menschen kaum Chancen haben, davon jemals wieder runterzukommen.“