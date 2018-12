Neumünster : Übermüdet die Kontrolle übers Auto verloren

Auf der Autobahn 7 ereignete sich am Sonntagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall.

von Hannes Harding

25. November 2018, 14:12 Uhr

Ein 22-Jähriger hat sich mit seinem Wagen gegen 3.40 Uhr in Höhe Neumünster-Mitte überschlagen. Er wurde dabei schwer verletzt. Der Mann war in Richtung Norden unterwegs, als er nach Angaben der Polizei wegen Übermüdung die Kontrolle über sein Auto verlor. Er überfuhr zwei Baken, prallte gegen eine Schutzplanke und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Beschleunigungsstreifen auf dem Dach liegen. Der Fahrer kam schwer verletzt ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Er wurde abgeschleppt. Um 5.12 Uhr konnte die Fahrbahn wieder komplett für den Verkehr frei gegeben werden.