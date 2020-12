Polizei sucht Zeugen : Überfälle an der Wasbeker Straße und am Bahnhof in Neumünster

Acht junge Männer schlugen auf einen 58-Jährigen ein und raubten Handy und Bargeld. Auch ein 60-Jähriger wurde beraubt.

28. Dezember 2020, 11:15 Uhr

Neumünster | Am zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember, kam es gegen 6.40 Uhr zu einem brutalen Raub auf einen 58-Jährigen an der Eisenbahnbrücke an der Wasbeker Straße in Neumünster. Das Opfer war zu Fuß auf dem Weg zu seiner Arbeitsstätte am Schleusberg, als er in Höhe der Eisenbahnbrücke auf zwei Vierergruppen junger Männer traf.

Eine der Gruppen forderte von ihm Zigaretten. Als der 58-Jährige angab, Nichtraucher zu sein, ergriffen die Männer seine Arme und drücken ihn an eine Wand. Die weiteren vier Unbekannten kamen hinzu, alle zusammen forderten den Mann auf, Geld herauszugeben.

Flucht in Richtung Penny-Markt

Als dieser dann laut um Hilfe schrie, schlugen die Männer den Geschädigten zu Boden und traten auf seinen Körper ein. Sie stahlen dem Opfer sein Handy (Samsung, Typ Galaxy S 10 Pro in Silber) im Wert von 500 Euro sowie 160 Euro Bargeld aus seiner Geldbörse. Danach flüchteten die acht Männer in Richtung Penny-Markt an der Wasbeker Straße.

Bei den Tätern handelt es sich um junge Männer, alle zwischen 20 und 25 Jahre alt. Die Täter waren nach Angaben des Opfers alkoholisiert, wurden als südländisch beschrieben und sprachen mit Akzent.

Mit Rettungswagen ins Krankenhaus

Der 58-Jährige begab sich nach der Tat erst noch zu seiner Arbeitsstätte und anschließend zu einer Bekannten. Diese verständigte dann eine Stunde nach der Tat die Polizei. Der Geschädigte wurde mit einem Rettungswagen ins FEK Neumünster gebracht, über die Schwere der Verletzungen ist noch nichts weiter bekannt.

Weiterer Raub am Bahnhof

Am Montagmorgen gegen 2.10 Uhr kam es zu einem weiteren Raub, diesmal am Hauptbahnhof von Neumünster. In der Unterführung vom ZOB zum Postparkplatz wurde ein 60-jähriger Mann in Höhe des Aufgangs zu den Bahngleisen von zwei unbekannten Männern angesprochen und unter Androhung von Faustschlägen zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert.

Die Täter erbeuteten 45 Euro und verschwanden dann iin Richtung Friedrichstraße. Beide Täter waren auffallend klein (zirka 160 Zentimerter), ca. 18 Jahre alt, sie werden als südländischbeschrieben. Einer der Männer trug eine dunkle, der andere eine rote Jacke.