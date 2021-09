Fußball im Altkreis Neumünster : TuS Nortorf verkürzt Rückstand auf Spitzenreiter Schleswig IF

Die Doege-Elf gewinnt mit 5:2 in Schinkel und profitiert vom Remis des Tabellenführers.

Schinkel | Der TuS Nortorf hat in der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost den nächsten klaren Sieg eingefahren. Beim weiterhin punktlosen 1. FC Schinkel siegten die Blau-Weiß-Roten mit 5:2 (4:0) und holten damit den vierten Sieg in Serie bei einem beeindruckenden Torverhältnis von 24:3. Zweite Halbzeit geht an Schinkel Richtig glücklich war TuS-Trainer Fabian Doege tro...

