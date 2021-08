Fußball-Oberliga C-Jugend : TuS Nortorf verbucht ersten Auswärtssieg

Die Mannschaft von Trainer Kai Köchel gewinnt beim VfB Lübeck II mit 5:3.

23. August 2021, 16:01 Uhr

Auf dem doch ungewohnten Kunstrasenplatz des VfB Lübeck behielt der TuS Nortorf kühlen Kopf und fuhr mit einem nie gefährdeten 5:3 (3:1) bei der zweiten Mannschaft der Grün-Weißen den ersten Auswärtssieg in der Fußball-C-Jugend-Oberliga ein. Mit sechs Punkten aus drei Spielen rangieren die Nortorfer auf Tabellenplatz 6.

Die Hansestädter versuchten von Beginn an hoch zu pressen und setzten den TuS teilweise mit vier Angreifern unter Druck. Jedoch verstand es das Team von Gästetrainer Kai Köchel, immer wieder geschickt die erste Reihe der Lübecker zu überspielen. Bereits nach zwei Minuten lief Javen Alexander Bergte auf den Torhüter zu und bediente uneigennützig den mitgelaufenen Daniel Durnew, der nur noch in das leere Tor einschieben musste. Beim 2:0 verzichtete Bergte auf Unterstützung und netzte alleine vor dem Keeper selbst ein. In den folgenden Minuten vergaben Bergte und Jaden Döbler weitere hochkarätige Möglichkeiten. Wie aus dem Nichts kam der VfB II durch einen Distanzschuss auf 1:2 heran. Aber die Köchel-Elf hatte durch Paul Pöhls schnell die passende Antwort parat und stellte den alten Abstand wieder her.

Nach der Pause überließen die Nortorfer ihrem Gegner immer mehr den Ball und setzten auf Konter. Auch diese Taktik hatte Erfolg, und Jaden Döbler baute den Vorsprung weiter aus. Das zwischenzeitliche 2:4 konterte Durnew mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 2:5. Das 3:5 kurz vor dem Ende war nur noch ein wenig Ergebniskosmetik.

„Wir sind kämpferisch hervorragend aufgetreten und haben den Lübeckern früh den Zahn gezogen. In der Anfangsphase haben wir es versäumt, weitere Tore zu erzielen. Aber insgesamt war der Sieg zu keiner Zeit in Gefahr, und wir können absolut zufrieden die Heimreise antreten“, sagte ein hörbar entspannter TuS-Trainer Köchel.

TuS Nortorf: Schulz – Clausnitzer, Seib, Bruhn, Runte – Erdmann, Pöhls – Durnew, Döbler, Wilder – Bergte; eingewechselt: Naeve, Marquart, Gretenkort.

Tore: 0:1 Durnew (3.), 0:2 Bergte (7.), 1:2 (16.), 1:3 Pöhls (22.), 1:4 Döbler (50.), 2:4 (55.), 2:5 Durnew (58.), 3:5 (69.). – Nächster Gegner: Kaltenkirchener TS (H/Sonnabend, 28. August, 11 Uhr).