Fußball-Kreispokal Holstein : TuS Nortorf und FSG Saxonia sorgen für Favoritenstürze

Die Landesligisten Tungendorf und Stein scheitern bereits in der ersten Runde. Einfeld verlangt Wasbek alles ab.

von Arne Schmuck

01. August 2021, 17:12 Uhr

Zwei eigentlich auch schon „Große“ im Fußball-Kreispokal Holstein haben in der ersten Runde zwei noch „Größere“ eliminiert. Die Verbandsligisten TuS Nortorf (3:0 gegen den SV Tungendorf) und FSG Saxonia (4:2 gegen den TSV Stein) warfen jeweils einen Landesligisten aus dem Wettbewerb. Mit dem SV Wasbek (2:1 nach Verlängerung beim Kreisligisten TS Einfeld) zog ein weiterer Verbandsligist aus dem Altkreis Neumünster ins Achtelfinale ein.

TuS Nortorf – SV Tungendorf 3:0 (2:0)

TuS Nortorf: Maaß – Nitsch, Boysen, T. Doege, S. Fuhrmann – Butenschön (80. Mats Behrens), Lamprecht – Böttcher (46. Spalding), Scherbarth (82. Reuter), Klösel (72. Sievertsen) – Gerst (72. J. Fuhrmann).

SVT: Waldeck – Wulf (46. Stölting), Krüger, Wessel, F. Nell (77. H. Nell) – Gülbay, L. Brettschneider – Huber (57. Hagemann), Steinmetz (65. Petersen), Greier (77. Atmouri) – Czekay.

SR: Otto (VfL Schwartbuck). – Zuschauer: 128 zahlende. – Tore: 1:0 Scherbarth (20.), 2:0 Nitsch (25.), 3:0 Scherbarth (76., FE). – Bes. Vork.: Stölting (SVT) schießt Foulelfmeter an den Pfosten (63.). – Nächster TuS-Gegner: Fortuna Bösdorf (A/Mittwoch, 4. August, 18.45 Uhr/Kreispokal-Achtelfinale). – Nächster SVT-Gegner: TSV Brokstedt (H/Sonnabend, 7. August, 15 Uhr/Testspiel).

Beim SVT verletzten sich der auf der Zehn vorgesehene Felix Piaskowski (Platzwunde beim Spiel fünf gegen zwei) und Torhüter Michel Schulz (Blessur am Handgelenk) beim Aufwärmen, für sie spielten Tom Steinmetz und Linus Waldeck. „Das soll nicht als Ausrede für unsere Niederlage dienen“, betonte Gästecoach Thilo Becker, dessen Team in Halbzeit eins keinen Zugriff bekam und nur wenige Lösungen bei Ballbesitz fand. „Nortorf dagegen hat mit tollen Umschaltaktionen mit tiefen Wegen über 40 oder 50 Meter aufgewartet und ein richtig gutes Spiel abgeliefert“, lobte Becker die Hausherren. Zwar lief es beim SVT nach der Pause etwas besser. Dass der von Torben Czekay herausgeholte Strafstoß – Tristan Doege war weggerutscht und hatte den Angreifer dadurch umgesäbelt – von Andreas Stölting verschossen wurde, passte jedoch zum insgesamt enttäuschenden Auftritt der Gäste. „Der Pokal ist nicht unser Wettbewerb“, kommentierte Becker zu Recht. 2019 schied der SVT in Runde eins aus, 2020 war das Achtelfinale Endstation – jeweils gegen einen unterklassigen Kontrahenten (SV Boostedt, TSV Selent).

Nortorfs Trainer Fabian Doege verlieh den ersten 35 Minuten seiner Elf die Note „sehr gut“, fand aber auch einen Kritikpunkt: „Bei unseren Kontern haben wir die Bälle zu oft nicht hinter die letzte Kette bekommen.“ Nach einem weiteren Elfmeter – Frederik Nell hatte Finn Spalding gelegt – war die Messe gelesen. Denn Joris Scherbarth war nervenstärker als Stölting und traf.

TS Einfeld – SV Wasbek 1:2 n. V. (1:2, 1:1, 1:1)

SV Wasbek: Spöring – Philippsen (75. Bulut), Schnoor, Brandt – Bogun, Özkan – Behm (69. Weißenberg), Wüst, Jusufi (46. Aschkar), Rohgalf (60. Lenz) – Milbradt.

SR: Schaper (TSV Plön). – Zuschauer: 98 zahlende. – Tore: 1:0 Bredfeldt (3.), 1:1 Milbradt (9.), 1:2 Bulut (100.). – Gelb-Rote Karte: Hinz (TS Einfeld/118., Foulspiel und Unsportlichkeit). – Nächster Wasbek-Gegner: TSV Plön (H/Mittwoch, 4. August, 19 Uhr, Kreispokal-Achtelfinale).

„Es war die erwartet enge Angelegenheit“, meinte Wasbeks Trainer Mariusz Zmijak, dessen favorisiertes Team erst nach einer Zusatzschicht triumphierte. Dem eingewechselten Neuzugang Melih Bulut (vormals PSV II) war es vorbehalten, die Gäste ins Achtelfinale zu befördern. Der TSE erwies sich als hartnäckiger Kontrahent, überzeugte sowohl spielerisch als auch kämpferisch. „Einfeld hat mich sehr überrascht und sich als Team echt gut verkauft. Aber meine Jungs haben den Kampf angenommen“, freute sich Zmijak über den Widerstand aus seinen Reihen. „Spielerisch war das nicht unsere beste Partie, am Ende zählt allein das Weiterkommen“, bemühte der frühere Regionalligaspieler noch eine beliebte Floskel.

FSG Saxonia – TSV Stein 4:2 (3:0)

FSG Saxonia: Balzer – Bruckschlögl (80. Reichelt), Griese, Reichow, Steffen – Heinrich (61. Jantzen), Kroll (80. Laizer), Wedemeyer, Schiffer – Muhs (53. Mester), Bolz (61. Idrizi).

SR: J. Göttsch (TSV Lütjenburg). – Zuschauer: 120 zahlende. – Tore: 1:0, 2:0 Muhs (13., 25.), 3:0 Bolz (34.), 3:1 Wirbel (68.), 3:2 Zeppelin (90./+1), 4:2 Mester (90./+2). – Nächster Saxonia-Gegner: Leezener SC (N/Montag, 2. August, 19 Uhr/Turnier in Tensfeld).

„Im Gegensatz zum Punktspielduell vor zwei Jahren, als wir gegen Stein dem Spielverlauf nach völlig unpassend mit 2:5 unterlagen, haben wir unsere Chancen diesmal eiskalt ausgenutzt“, resümierte FSG-Trainer Ralf Hartmann. Ferner sprach er von einer „ganz tollen ersten Halbzeit mit einem guten Umschaltspiel“. Stein dagegen habe pomadig agiert und nur wenig Laufbereitschaft gezeigt, urteilte Hartmann. Jan Olaf Muhs gelang das herrlichste Tor des Tages, als er aus 30 Metern über Steins Schlussmann Riko Wensorra hinweg zum zwischenzeitlichen 2:0 traf. Hartmann sparte nicht mit Selbstkritik („Die vielen Auswechslungen taten unserem Spiel nicht gut, auch saßen unsere Konter in der zweiten Halbzeit nicht.“), sah letztlich aber einen ungefährdeten Erfolg. Für Saxonias Verteidiger Florian Bruckschlögl war dieser ein schönes Geschenk. Er feierte am Sonnabend beim Wiedersehen mit seinem Ex-Verein seinen 26. Geburtstag.