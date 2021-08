Fußball-Kreispokal Holstein : TuS Nortorf scheitert in der Verlängerung

Plön setzt sich mit 5:2 durch. Blitz und Donner begleiten derweil Saxonia ins Halbfinale.

Nortorf | Bei diesen Spielen sprühten die Funken und zischten die Blitze. Sieben Tore in Nortorf, sechs in Selent plus ein Elfmeterdrama sorgten für Fußball-Atmosphäre. Allerdings schied der TuS Nortorf in der Verlängerung des Kreispokal-Viertelfinals gegen den TSV Plön aus, während die FSG Saxonia nach einer witterungsbedingten Unterbrechung im Elfmeterschießen...

