Fußball im Altkreis Neumünster : TuS Nortorf prescht auf den zweiten Platz vor

Nortorf | Einen Sahnetag erwischte der TuS Nortorf in der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost gegen den TSV Altenholz II. Durch ein klares und hochverdientes 5:0 (2:0) kletterte der TuS in der Tabelle an den Gästen vorbei auf den zweiten Rang. „Das war eine geile Leistung“, äußerte sich Nortorfs Coach Fabian Doege hocherfreut. Von Beginn an dominierten die Blau-Weiß-R...

