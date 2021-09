Fußball im Altkreis Neumünster : TuS Nortorf neuer Spitzenreiter der Verbandsliga Nord-Ost

Die Doege-Elf besiegt Vineta Audorf mit 6:1 und profitiert von der Schützenhilfe der SG Eckernförde/Fleckeby.

25. September 2021, 21:09 Uhr

Mit dem fünften Sieg in Folge hat der TuS Nortorf Platz 1 in der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost erobert. Die Blau-Weiß-Roten bezwangen den TSV Vineta Audorf mit 6:1 (2:1) und profitierten von der klaren 1:4-Niederlage des bisherigen Spitzenreiters Schleswig IF bei der SG Eckernförde/Fleckeby.

„Ich hatte schon vor dem Spiel ein gutes Gefühl und habe das auch so der Mannschaft gesagt“, verriet Nortorfs Trainer Fabian Doege und freute sich über das nächste Schützenfest, bei dem seine Mannschaft besonders im zweiten Durchgang überzeugte. In den zweiten 45 Minuten wurde deutlich, dass der ohnehin favorisierte TuS wegen eines frühzeitigen Platzverweises für die Gäste mit einem Mann mehr auf dem Platz stand. Alles überragender Mann war einmal mehr Rouven Lamprecht, der drei Tore selbst erzielte und zwei weitere auflegte.

Der erste Durchgang war hektisch und von vielen Fouls geprägt. Schiedsrichter Dennis Martens war um seinen Job nicht zu beneiden. Audorfs Christopher Schöning schickte er völlig zu recht wegen einer Notbremse mit Rot vorzeitig zum Duschen (18.). Martens hätte aber auch gleich dem nächsten Audorfer wegen Handspiels auf der Linie den Roten Karton zeigen müssen, beließ es aber zur Verwunderung aller bei Gelb und Elfmeter für Nortorf (24.). Mats Behrens verwandelte souverän zur Führung. Trotz ihrer Überzahl tat sich die Doege-Elf zunächst mit einem Mann mehr schwer und kassierte nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung das 1:1 (30.). In der Folge ging beim TuS Kapitän Lamprecht voran und brachte auf der altehrwürdigen Harderkampfbahn seine Farben kurz vor dem Halbzeitpfiff wieder in Führung (44.).

Im zweiten Abschnitt rollte der TuS-Express richtig heiß. Nortorf spielte die nummerische Überlegenheit gegen immer müder werdende Audorfer, die in der Offfensive gar keine Akzente mehr setzen konnten, gekonnt aus. Lamprecht hatte bei allen gefährlichen Aktionen seine Füße im Spiel und steht bereits jetzt bei zehn Saisontreffern.

„Ich bin stolz auf meine Mannschaft“, richtete Fabian Doege ein Kompliment an seine Truppe und ist nun „voller Vorfreude auf die nächsten Aufgaben“.

TuS Nortorf – TSV Vineta Audorf 6:1 (2:1)

TuS Nortorf: Jakubzik – Nitsch (62. Kaul), T. Doege, Boysen, Lampe (66. S chmidt) – Spalding (76. Wepel), Behrens (76. Reuter), Butenschön, Klösel – Lamprecht, Gerst (62. Böttcher).

TSV Vineta Audorf: Schmidt – Schöning, Kluck (87. Hoffmann), Karpowitz, Reimers, Jessen (76. L. Störmer), Gorn, Lorenz (71. Schwanebeck), Perez, Czaja, J. Störmer (76. Piotraschke).

SR: Martens (SV Hemmingstedt). – Zuschauer: 95. – Tore: 1:0 Behrens (24., HE). 1:1 Reimers (30.), 2:1 Lamprecht (44.), 3:1 Spalding (53.), 4:1 Lamprecht (63.), 5:1 Lamprecht (73.), 6:1 Wepel (83.). – Rote Karte: Schöning (Audorf/18., Notbremse). – Nächster Nortorf-Gegner: SG Felde/Stampe (A/Sonnabend, 2. Oktober/15 Uhr).