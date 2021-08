SHFV-Pokal C-Jugend : TuS Nortorf fliegt in der ersten Runde raus

Der Oberligist scheitert trotz guter Möglichkeiten beim Landesligisten TSV Pansdorf.

Pansdorf | C-Jugend-Oberligist TuS Nortorf kommt noch nicht so richtig in Schwung und verlor nach der Auftaktniederlage in der Liga nun auch das Fußball-Achtelfinale im SHFV-Pokal beim Landesligisten TSV Pansdorf mit 0:2. Starker Torwart Dabei begann die Begegnung durchaus vielversprechend für den TuS. Bereits in der zehnten Minute tauchte Oskar Michel frei vor P...

