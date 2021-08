Fußball-Oberliga C-Jugend : TuS Nortorf feiert dritten Sieg in Folge

Gegen die Kaltenkirchener TS gibt es nach einem 1:2-Rückstand noch einen 3:2-Sieg.

Nortorf | Serie läuft: Der TuS Nortorf hat in der Fußball-Oberliga der C-Junioren mit einem 3:2 gegen die Kaltenkirchener TS bereits den dritten Dreier in Folge eingefahren. Die erste Halbzeit ging dabei ganz klar an die Mannschaft vom Heinkenborsteler Weg, die es schaffte, immer wieder hinter die Abwehrkette des Gegners zu kommen, bei ihren Hereingaben allerdin...

