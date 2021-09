Fußball-Verbandsliga Nord-Ost : TuS Nortorf deklassiert den FC Fockbek

Die Schützlinge von Trainer Fabian Doege lassen dem 6:1 über Schleswig 06 einen 8:0-Sieg folgen.

Nortorf | Die Tormaschine des TuS Nortorf läuft in der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost immer mehr heiß. Nachdem Schleswig 06 in der Vorwoche mit 6:1 besiegt worden war, wurde nun der FC Fockbek sogar mit 8:0 (5:0) auf die Heimreise geschickt. Die Hausherren, erneut mit Feldspieler Marc Nitsch im Tor, legten von der ersten Minute an einen blitzsauberen Auftritt hin...

