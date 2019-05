Turnier zum Geburtstag

von

05. Mai 2019, 18:34 Uhr

Grossenaspe | Seit zehn Jahren gibt es in Großenaspe eine Jugendfeuerwehr. Aktuell sind 28 Jungen und Mädchen hier aktiv. Gefeiert wurde der Geburtstag am Sonnabend mit einem Kin-Ball-Turnier auf dem Sportplatz. Neun Mannschaften mit je vier Teammitgliedern der Jugendwehren aus Bad Bramstedt Stadt, Amt Bad Bramstedt Land, Boostedt, Groß Kummerfeld , dem Gastgeber Großenaspe und dem Jugendrotkreuz hatten sich angemeldet, um sich bei dem Mannschaftsspiel mit dem Riesenball in Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und Teamfähigkeit zu messen. „Ein Spiel, das nahezu ideal zu der Arbeit der Feuerwehr passt“, erklärt Jugendwehrwartin Nadine Hübner.