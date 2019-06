Sommerfest an der Anscharkirche : Türkisch feiern und genießen

Die Merkez-Efendi-Moschee-Gemeinde lädt zum Sommerfest ein.

von Hannes Harding

07. Juni 2019, 18:42 Uhr

Zum 8. Sommerfest des Bildungs- und Kulturvereins Neumünster lädt der neue Imam der Merkez-Efendi-Moschee, Fatih Oguz, alle Neumünsteraner ein. Gestern ging es los auf dem Rasen im Schatten der Anscharkirche Am Alten Kirchhof. Bis zum Montag werden hier Köstlichkeiten der türkischen Küche, Eis und Getränke angeboten. An Tischen und in Zelten können Besucher plaudern und sich auch mit Mitgliedern der Gemeinde austauschen.