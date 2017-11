Tuch+Technik beleuchtet die Geschichte der Kleiderwahl

vergrößern 1 von 1 Foto: Bluhm 1 von 1

von Jens Bluhm

erstellt am 10.Nov.2017 | 13:15 Uhr

Kleider machen Leute! Oder sie machen sie fertig, etwa, wenn sie die falschen Kleider zum falschen Anlass, zum falschen Zeitpunkt oder in falscher Kombination anziehen. Nirgendwo sind die Fallstricke gesellschaftlichen Naserümpfens so dicht ausgelegt wie, bei der Frage nach dem passenden Outfit. Und keineswegs nur Frauen stehen heute mitunter verzweifelt vor dem Spiegel: Schatz, was soll ich heute anziehen?

Auch das Museum + Technik hat auf die Fragen aller Fragen keine Patentantwort, bietet dafür aber mit seiner neuen Dauerausstellung „Das passt! - Kleiderwahl im Wandel“ einen ebenso interessanten wie kurzweilig-augenzwinkernden Trost und Beleg, dass sich schon ganze Generationen unter teils widrigen Bedingungen mit ähnlichen Problemen herumschlugen: Während der Herr oder die Dame von Welt heute kurzerhand in den Kleiderschrank oder zu PC oder I-Pad (früher: Otto-Katalog) greift, machten sich die Damen in der Frühphase der individuellen Mode noch daran, getragene Kleider aufzutrennen, um an passende Schnittmuster zu gelangen.

Die vom befreundeten Tuchmachermuseum in Bramsche konzipierte Schau zeigt die Kleiderwahl im Wandel der Zeiten vom Ende der ständischen Kleiderordnung über die Anfänge der Hausschneiderei, die Umkleidekabine der Kaufhäuser bis zum Internet-Shopping unserer Tage. Die Ausstellung „Das passt!“ ist bis zum 25. Februar zu sehen. Eintritt 6 Euro, Führungen bis 15 Personen 37,50 Euro.