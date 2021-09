3. Handball-Liga Nord Frauen : TSV Wattenbek trumpft nach einem Schock groß auf

Eine erneute Knieverletzung trifft die „Peitschen“ hart. Dennoch gelingt ein 32:25-Sieg beim TSV Altenholz.

Altenholz | Das war ein Ausrufezeichen vom TSV Wattenbek: Im Landesderby beim TSV Altenholz siegten die „Peitschen“ am Sonntag mit 32:25 (15:11) und kletterten in der 3. Handball-Liga der Frauen (Staffel A) auf Platz 3. Großen Torhunger zeigte Britta Punzius mit ihren 13 Treffern. Schon am Sonnabend hatte die 20-jährige Rückraumspielerin neun Mal für den MTV Heide...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.