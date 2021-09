3. Handball-Liga Nord Frauen : TSV Wattenbek startet mit einer Heimniederlage in die Saison

Das Team von Trainer Mannhard Bech verliert gegen den BV Garrel nach einem starken Start noch mit 26:29.

Bordesholm | Den Saisonauftakt in der 3. Handball-Liga der Frauen hatte sich der TSV Wattenbek anders vorgestellt. Gegen den BV Garrel gab es ein 26:29 (13:13). 8:2 nach 14 Minuten Die Gastgeberinnen erwischten getreu ihrem Motto „Run & Gun“ einen Start nach Maß und schossen Garrel, das aus der Nord-West-Gruppe in die Nordstaffel A versetzt wurde, die Bälle nur so ...

