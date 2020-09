Handball-Landesliga Frauen : TSV Wattenbek II gerät in ein Sturmtief

Die hoch gehandelte Reserve der „Peitschen“ verliert zum Saisonauftakt ebenso wie die HSG Wankendorf/Bornhöved.

Avatar_shz von Jörg Lühn

29. September 2020, 09:31 Uhr

Die Saisonpremieren vom TSV Wattenbek II und der HSG WaBo – beide aus dem Kreishandballverband Neumünster – endeten in den unterschiedlichen Staffeln der Handball-Landesliga-Frauen mit je einer Niederlage. Damit haben gerade die hohen Ambitionen Wattenbeks, das in die Meisterrunde will, einen Dämpfer erhalten. Die kleinen Staffeln gestatten keine langen Akklimationsprogramme.

Landesliga Frauen Nord, Gruppe A

Schleswig IF II – TSV Wattenbek II 33:26 (16:12). Die junge und eingespielte Truppe aus Schleswig fühlte Wattenbek II gleich ordentlich auf den Zahn. „Wir haben viel Luft nach oben und müssen vor allem die Absprache in der Abwehr verbessern und die Laufwege vorne finden“, kommentierte Gästetrainerin Ana-Lena Bustorf. So schien es, als haben die Gäste die Partie bereits im ersten Abschnitt verloren, als der Rückstand auf 11:16 (30.) anwuchs. Aber ein 5:2-Lauf, bei dem die drittligaerfahrene Ute Zimmermann den 18:18-Ausgleich erzielte (38.), sorgte für eine neue Spannung. „Leider haben wir uns vorne nicht mit der Führung belohnen können“, bedauerte Bustorf. Anstelle dessen gerieten die Gäste in ein Sturmtief und wurden nach dem 21:20 für SIF (41.) bis zum Schleswiger 31:22 (55.) förmlich weggepustet.

TSV Wattenbek II: Dumke, Jakobi – Potratz (1 Tor), Hensgen, Nina Schulz (2), Schlotfeldt (3), Großneck, Zimmermann (8), Sawierucha (1), Chèlard, M. Bustorf, Briedis (3/davon 2 Siebenmeter), Müller (6), Tapkenhinrichs (2). – Nächster Wattenbek-II-Gegner: HSG Fockbek-Nübbel-Alt-Duvenstedt II (H/Sonnabend, 3. Oktober, 17 Uhr).

Landesliga Frauen Süd, Gruppe B

HSG Holsteinische Schweiz – HSG WaBo 19:16 (10:6). Eine neue Halle, eine neue Liga und ein neuer Gegner verlangten WaBo alles ab. „Die Zahl der Gegentore ist in Ordnung, aber 16 eigene Treffer sind einfach zu wenig“, resümierte Gästetrainer Michael Bender. Die Anfangsnervosität schlug sich bis zum 3:7-Rückstand in Zahlen nieder. Mit den Treffern von Leonie Henningsen (2) und Daniela Schultz schöpften die Gäste neuen Mut, ehe die Gastgeberinnen vor dem Seitenwechsel quasi mit dem Pausenpfiff noch einmal WaBo-Torhüterin Selina Fiege bezwangen. Die stärkste Phase der Gäste bescherte dem Bender-Team knapp 14 Minuten nach dem Wiederbeginn den 12:12-Ausgleich durch Leonie Henningsen. „Aber dann machen wir Prell- oder Fangfehler, und plötzlich laufen wir wieder einem Rückstand hinterher“, analysierte Bender, der aus unterschiedlichen Gründen nur 13 seiner 19 Spielerinnen zur Verfügung hatte. Obwohl Jana Seidel ihre Farben noch einmal auf 15:16 (54.) heranbrachte, wollte der Ausgleich nicht mehr fallen.

HSG WaBo: Fiege, Eggert – Lietzau, Habeck, Heisch, Peterson, Hartmann, Harder (1), Werrmann, Seidel (3), Schultz (5/2), L. Henningsen (4), M. Henningsen (3/3). – Nächster Gegner: SV Henstedt-Ulzburg II (H/Sonntag, 25. Oktober, 16.15 Uhr).