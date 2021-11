3. Handball-Liga Nord Frauen : TSV Wattenbek erneut außerplanmäßig spielfrei

Die „Peitschen“ kommen einem Verlegungswunsch des Spitzenreiters SV Henstedt-Ulzburg nach.

11. November 2021, 14:17 Uhr

Der Spielplan des TSV Wattenbek bekommt allmählich eine Salamistruktur. Nur scheibchenweise können die Spielerinnen von Trainer Mannhard Bech die Begegnungen in der 3. Handball-Liga Nord (Staffel A) abarbeiten. Die für Sonnabend angesetzte Partie des Tabellenvierten (9:5 Punkte/156:150 Tore) gegen den Spitzenreiter SV Henstedt-Ulzburg (14:2/241:168 Tore) wurde ins kommende Jahr verschoben. Wattenbek kam einer Bitte von HU nach, weil sich mit Tarja Pauschert (Handgelenkbruch) und Lisa Prante (Patellasehnenriss) zwei Spielerinnen am vergangenen Wochenende bei der ersten Saisonniederlage gegen den VfL Oldenburg II (22:25) schwer verletzten. Gespielt wird nun am Sonntag, 27. Februar, um 15 Uhr. „Es war der einzige noch mögliche Termin“, erklärte Wattenbeks Handballobmann Kolja Bustorf und sprach von einer zeitaufwändigen Verlegungssuche. Nächster geplanter Wattenbeker Einsatz ist jetzt die Begegnung mit dem Buxtehuder SV II am Sonnabend, 20. November, in der Halle am Bordesholmer Langenheisch (Anpfiff 17 Uhr).