3. Handball-Liga Nord Frauen : TSV Wattenbek droht eine beschwerliche Anfahrt

Das Spiel am Sonnabend in Vechta ist bereits logistisch eine große Herausforderung.

05. November 2021, 12:44 Uhr

Fast drei Wochen fristete der Punktspiel-Handball ein geruhsames Dasein beim TSV Wattenbek. Jetzt können die Frauen in der 3. Liga Nord (Staffel A) am Sonnabend als Tabellenvierter (8:4 Punkte/129:123 Tore) dem Tunnel entrinnen. Zu Gast ist das Team von Trainer Mannhard Bech bei den auf Rang 5 platzierten Sportfreunden Niedersachsen (SFN) aus Vechta (8:6/173:174). Die Anfahrt zur Partie um 17.30 Uhr dürfte ziemlich beschwerlich werden. Zutritt wid dort nach dem 2G-Prinzip gewährt.

Grund ist einmal mehr eine 55-stündige Vollsperrung der A 7 ab der Anschlussstelle Schnelsen ab Freitag, 22 Uhr. Das Betreiberkonsortium Via Solutions Nord erwartet vor allem am Sonnabend- und Sonntagmittag starke Verkehrsbehinderungen. Die Wattenbekerinnen beginnen ihre Anfahrt schon um 11 Uhr und wählen den keinesfalls einfachen Weg über die nicht baustellenfreie A 21. „Aber wir sind guten Mutes“, sagt Trainer Bech. Während die Partie für die ehemaligen Vechteranerinnen Ute Zimmermann und Mette Müller eine Reise in die eigene Vergangenheit bedeutet, ist Shayenne Grau neu an Bord. Die 19-Jährige kommt vom Ligarivalen SC Alstertal-Langenhorn. „Damit bekommen wir Entlastung auf Linksaußen“, sagt Trainer Bech. Für die Allrounderin Rieka Thal wird ohnehin eine andere Position frei, da Britt Punzius zum Zweitligisten MTV Heide abgestellt wird.

Ein bisschen traurig dürfte Zimmermann sein, die wegen eines Nasenbeinbruchs nicht an alter Stätte mitwirken kann. „Alle verletzten Spielerinnen fahren bei uns freiwillig mit“, sagt Trainer Bech. Dagegen wird sich Kreisläuferin Müller voll in die Nahkampfzone werfen. Frohe Kunde kommt von Raphaela Steffek, die erstmals seit Wochen schmerzfrei trainieren konnte.

Info am Rande: Das am vergangenen Wochenende ausgefallene Spiel gegen Werder II wurde als Nichtantritt der Bremerinnen gewertet, sodass kampflos zwei Pluspunkte aufs Wattenbeker Konto wanderten.Es fehlen: Mette Bech, Grützner (beide Reha nach Kreuzbandoperation), Punzius (Einsatz für den MTV Heide), Schwitzer (krank), Zimmermann (Nasenbeinbruch). – Letzte Duelle: Beide Teams treffen erstmals aufeinander.