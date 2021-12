Fußball im Altkreis Neumünster : TS Einfeld holt Kevin Pank aus Kiel zurück

Der erfahrene Stratege wechselt zum neuen Jahr vom SVE Comet an den Roschdohler Weg.

Neumünster | Eine interessante Verpflichtung meldet der ambitionierte Fußball-Kreisligist TS Einfeld. Die Schwarz-Weißen holen mit Kevin Pank einen „verlorenen Sohn“ an den Roschdohler Weg zurück. Der 33-Jährige spielt aktuell noch für den Landesligisten SVE Comet Kiel, wird aber bereits per 1. Januar zum TSE gehen, die „Männer vom See“ also schon in der bevorstehe...

