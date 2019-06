Amtsgericht Neumünster : Trotz Job Arbeitslosengeld kassiert

Neumünsteraner bezog 2000 Euro Unterstützung zu viel. Aber war es auch Betrug?

von Jens Bluhm

25. Juni 2019, 12:47 Uhr

Neumünster | Sozialbetrug ist kein Kavaliersdelikt. Das musste jetzt auch ein 36-jähriger Neumünsteraner erfahren, der im vergangenen Jahr rund 2000 Euro Arbeitslosengeld zu Unrecht kassiert hat.

Der Mann hatte im Juli eine Beschäftigung bei einem Transportunternehmen aufgenommen, aber bis Ende September weiterhin Arbeitslosengeld II (Hartz IV) bezogen. Als die Behörde dahinter kam, zeigte sie den Mann wegen Betrugs an: Er habe die Behörde nicht über die Aufnahme der Arbeit unterrichtet.

Ein Brief an das Jobcenter

Vor dem Amtsgericht bestritt der 36-Jährige jetzt den Vorwurf: Noch am Tag der Arbeitsaufnahme habe seine damalige Freundin einen handschriftlichen Brief von ihm beim Jobcenter abgegeben, in dem er das Amt über sein neues Arbeitsverhältnis unterrichtet habe, beteuerte der Neumünsteraner. „Ich weiß, dass sie den Brief dort eingeworfen hat. Noch am selben Abend habe ich sie danach gefragt“, versicherte der Angeklagte.

Sein Problem: In der Behörde ist der Brief nicht bekannt.

Ich bin davon ausgegangen, dass schon alles seinen Sinn hat. Der Angeklagte zum Richter

Ob er sich nicht gewundert habe, dass das Arbeitslosengeld weiterhin geflossen sei, hakte der Richter nach. Er habe sich nichts dabei gedacht, sondern sei davon ausgegangen, „dass schon alles seinen Sinn hat“, konterte der Neumünsteraner und ließ sich auch von einem weiteren Vorhalt des Richter nicht aus der Ruhe bringen:

Gegenüber einem Sozialberater hatte sich der Mann seinerzeit über den neuen Job gefreut: Er sei „froh, nicht mehr auf Stütze angewiesen zu sein“. Immerhin ein Indiz dafür, dass er offenbar davon ausging, künftig auf die Stütze verzichten zu müssen.

Ex-Freundin über den Tisch gezogen

Ausgerechnet ein bereits ergangenes Urteil gegen den 36-Jährigen gab den Ausschlag zu seinen Gunsten: Weil er eine Ex-Freundin im Zusammenhang mit einem Handy-Vertrag über den Tisch gezogen hatte, hatte er im April 2018 einen Strafbefehl über 1800 Euro erhalten. Viel Geld für den inzwischen wieder arbeitslosen Mann.

Richter pocht auf "Prozess-Ökonomie"

Der Richter argumentierte gegenüber der Staatsanwältin mit "Prozess-Ökonomie": Ohne die Ex-Freundin käme man in dem Fall kaum weiter. Würde man sie als Zeugin vorladen, würde sie entweder die Version des Angeklagten bestätigen, was zu dessen Freispruch führen würde. Oder aber sie würde den Angeklagten nicht entlasten. Bei einer Verurteilung müsste dann aber der Strafbefehl wegen des Betrugs und der Sozialbetrug zu Lasten des Jobcenters zu einer Gesamtstrafe zusammengefasst werden. Weil der Sozialbetrug aber angesichts der bereits hohen Geldstrafe von 1800 Euro kaum noch ins Gewicht fallen würde, schlug der Richter der Staatsanwältin die Einstellung des Verfahrens vor. Die willigte nach kurzer Bedenkzeit ein.

Ohnehin hat der inzwischen wieder auf Hartz IV angewiesene Neumünsteraner an seinen „Altlasten“ zu knabbern: Neben der Geldstrafe von 1800 Euro muss er auch das zu Unrecht bezogene Arbeitslosengeld über 2000 Euro zurückzahlen.