Neumünsteraner Schüler feiern : Trommeln und pfeifen für das Grundgesetz

Zum 70. Geburttag der Grundrechte zitierten die Jugendlichen die Artikel in der Innenstadt.

von Jens Bluhm

23. Mai 2019, 11:40 Uhr

Mal lustig („Grundgesetz ballert!“), mal provokant („Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“), mal tiefsinnig („Das Grundgesetz ist eine Antwort darauf, wie Menschen mit all ihren Unterschieden zusammenleben können!“) – so feierten rund 50 Schüler der Theodor-Litt-Schule gestern den 70. Geburtstag der Grundrechte.

Mit Trommeln, Pfeifen und bunten Transparenten zogen die Schüler von der Parkstraße quer durch die Innenstadt, um den runden Geburtstag des Grundgesetzes zu feiern. An ausgesuchten Stationen machten sie Halt, zitierten die wichtigsten Artikel und verteilten Freiexemplare der „besten und wertvollsten Verfassung, die wir je hatten“, wie eine ältere Passantin meinte, die die Schüleraktion begrüßte und ihr Frei-Exemplar an ihre Enkelin weiterreichen wollte: „Gerade junge Leute sollten da mal reinschauen, damit sie wissen, was sie genießen!“

Die Litt-Schüler waren nicht die einzigen, das das Grundgesetz gestern öffentlich hochleben ließen (siehe auch Text oben): Vor Karstadt lud die 9b der Alexander-von-Humboldt-Schule zu einem eigens zum Geburtstag entwickelten Quiz über das Grundgesetz ein. Der Landesbeauftragte für politische Bildung war mit einer Analog-Version des Wahl-o-maten vor Ort, mit der jedermann die für ihn passende Partei zur EU-Wahl herausfinden kann.