Neumünster : Trio Triángulo spielt im Caspar-von-Saldern-Haus

Am 10. November gibt es Kammermusik vom Feinsten am Haart für die Besucher.

Avatar_shz von hc

27. Oktober 2019, 16:41 Uhr

Am Sonntag, 10. November, um 19 Uhr ist das Trio Triángulo im Caspar-von-Saldern-Haus am Haart zu Gast. Luisa Marotzke (Violine), Franca Cornils (Flöte) und Clemens Wiencke (Klavier) haben einen abwechslungsreichen Kammermusikabend von Barock bis Romantik vorbereitet, der die ganze Bandbreite ihres Könnens zum Klingen bringen wird. Auf dem Programm stehen Werke von Bach, Beethoven, Chopin, Widor und Doppler.

Die Musiker von Triángulo verbindet eine langjährige Freundschaft und musikalische Zusammenarbeit. Dreh- und Angelpunkt war zunächst Neumünster. Heute leben sie in Köln, Berlin und Lübeck.

Bei Luisa Marotzke steht neben der eigenen musikalischen Tätigkeit die Arbeit als Musik- und Deutschlehrerin am musikbetonten Droste-Hülshoff-Gymnasium in Berlin im Fokus.

Franca Cornils ist seit 2015 als Solo Piccolo Flötistin festes Mitglied der Duisburger Philharmoniker, die zugleich eines von zwei Orchestern der Deutschen Oper am Rhein sind.

Clemens Wiencke ist Dozent für Klavier und schulpraktisches Klavierspiel an der Hochschule für Künste in Bremen, für Klavier und angewandtes Klavierspiel an der Musikhochschule Lübeck.

Das detaillierte Konzertprogramm ist unter www.caspar-von-saldern.de, veröffentlicht. Karten zum Preis von 18 Euro (ermäßigt 9 Euro) sind im Konzertbüro Auch & Kneidl, Tel. 4 40 64, und an der Abendkasse erhältlich.