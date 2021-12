Schwimmen : Trio des PSV Neumünster räumt bei deutschen Meisterschaften richtig ab

Die Masters-Athleten holen zwei Titel und sechs Mal Silber. Dr. Ullrich und Meike Krug sowie Elisabeth Tietz jubeln.

Essen | Zwei Deutsche Meister aus dem Lager des PSV waren aus Neumünsteraner Sicht die Krönung bei den Masters-Titelkämpfen auf der Kurzbahn (25 m) in Essen. Elisabeth Tietz (Altersklasse = AK 65) triumphierte in 1:34,34 Min. über 100 m Rücken, Dr. Ullrich Krug (AK 60) in 0:31,03 Min. über 50 m Schmetterling. Hinzu kamen sechs Silbermedaillen und einmal Bronze...

