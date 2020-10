Wankendorf : Trauer um Traute Leschke (83)

Ihr Leben lang hat Traute Leschke sich für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf eingesetzt.

von Susanne Otto

27. Oktober 2020, 19:04 Uhr

Sie war eine Pionierin auf vielen Gebieten und hat etliche Projekte für ihre Heimatgemeinde Wankendorf nicht nur angeschoben, sondern auch verwirklicht: Traute Leschke ist am 10. Oktober im Alter von 83 Jahren verstorben.

Mit der Heirat mit Hermann Leschke 1959 kam Traute Leschke nach Wankendorf. Die erste Aktion der Eheleute: Aus Rohren vom Schrotthändler wurden Spielgeräte für den ersten Spielplatz in der Gemeinde geschweißt.

Nach ihrer Ausbildung beim Rechtsanwalt half sie ihrem Mann in der Bank und schrieb für Zeitungen. Als ihre Kinder zur weiterführenden Schule kamen, stieg sie wieder in Vollzeit ein: 24 Jahre war Traute Leschke bei Stock in Neumünster tätig, die letzten zehn Jahre als Personalleiterin. Im Ruhestand betrieb sie zu Hause eine

Reiseagentur für Senioren.

„Geht nicht, gibt’s nicht“ war das Motto von Traute Leschke. Ihr Engagement galt der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Über 50 Jahre war sie die Vorsitzende des Deutschen Roten Kreuzes in der Gemeinde. Sie hat den ersten DRK-Kindergarten im Kreis Plön initiiert, der am 1. August 1969 in Wankendorf an den Start ging, war über 30 Jahre für die CDU in der Gemeindevertretung aktiv, auch als stellvertretende Bürgermeisterin, und fünf Jahre erste stellvertretende Vorsteherin des Amtes Wankendorf. Die Kleiderkammer wurde auf Geheiß von Traute Leschke eingerichtet. 1996 wird die Betreute Grundschule eingeweiht, seit 2013 gibt es eine Krippe.

Immer hatte Traute Leschke die Initiative ergriffen. Ihr Erfolgsrezept: Sie ließ sich nicht abwimmeln. 2014 war die Trägerin des Verdienstkreuzes am Bande für die Courier-Aktion „Mensch des Jahres“ nominiert.

Ungebremst, voller Leidenschaft und Tatendrang schaffte Traute Leschke es, die Menschen um sie herum zu begeistern und mitzunehmen. Sie wird fehlen.

Traute Leschke hinterlässt zwei Kinder, sieben Enkel und ein Urenkelkind.