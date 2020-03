Fröhlichen Karnevalskinder : Trappenkamps Bürgermeister hat wieder die Schlüsselgewalt

Die Karnevalisten gaben den Schlüssel an Harald Krille zurück.

15. März 2020, 17:14 Uhr

„FKK, die Fröhlichen Karnevalskinder Trappenkamp von 1963, das ist ein Begriff, der mit dem Trappenkamper Gemeindeleben verbunden und eine Bereicherung für die Gemeinde ist“, meinte Trappenkamps Bürgermeister Harald Krille. Der Gemeindechef freute sich mit den Karnevalisten über eine gelungene Show – vor Corona – in der Franz-Bruche-Halle. Auch den Stadtschlüssel rückt er deswegen immer gern heraus, wenn die Narren im Februar das Regiment übernehmen.

Jetzt gaben die Karnevalskinder den Schlüssel wieder an den Bürgermeister zurück. „Rathaus und Verwaltung waren in guten Händen. Wir haben volles Vertrauen in unsere Narren“, scherzte Krille in der fröhlichen kleinen Runde im Bürgerhaus und lobte noch einmal: „Unsere Karnevalisten stellen immer ein tolles Programm auf die Beine.“