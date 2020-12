Marktplatz : Trappenkamper Lichtblicke verzauberten die Bürger

In einem wechselnden Farbspiel wurde der Marktplatz erleuchtet.

15. Dezember 2020, 13:27 Uhr

Drei Tage lang durften die Besucher des Trappenkamper Marktplatzes neben dem von den Kindergartenkindern geschmückten großen Weihnachtsbaum und einem vorweihnachtlichen Wichtelwald auch noch eine farbenfrohe Lichtershow bewundern. „Die Idee hatten eigentlich Bürgermeister Harald Krille und Traute Musial von der Volkshochschule gleichzeitig“, verriet Trappenkamps Gemeindedezernent Werner Schultz beim Besuch des Marktplatzes. „Eigentlich müsste die nette Dekoration der Trappenkamper Kindergartenkinder auf dem Marktplatz noch zusätzlich beleuchtet werden“, so die Idee von Krille und Musial. Die wurde professionell mit energiesparenden LED-Scheinwerfern umgesetzt.

So durften sich am Freitag auch die Besucher des kleinen Wochenmarktes über die Trappenkamper Lichtblicke freuen, die unter anderem den kleinen Wichtelwald und das Bürgerhaus in ein wechselndes Farbenspiel bunter Lichter tauchten. „Leider müssen wir die Installation über Nacht bewachen“, meinte ein Sicherheitsmann. So einfach allein lassen könne man die Installation mit den hochwertigen Scheinwerfern nicht.