3. Handball-Liga Frauen : Trainer Mannhard Bech gesteht Fehler beim TSV Wattenbek ein

Gegen den SC Alstertal-Langenhorn gibt es nur ein 27:27. Die Qualifikation für die Meisterrunde steht nach dem mittlerweile schon achten Unentschieden in dieser Saison auf tönernen Füßen.

Bordesholm | Das große Tor zur Meisterrunde in der 3. Liga der Frauen (Staffel A) war für die Handballerinnen des TSV Wattenbek schon geöffnet. Maxie Bech hatte den Ball acht Sekunden vor dem Ende zum 27:26 versenkt. Plötzlich schlug am Mittwochabend das Eisentor mit Blitz und Donner wieder zu. Ann-Karolin Lache (SC Alstertal-Langenhorn, kurz „SCALA“) traf per Stra...

