Hörspiel : Toter Pfarrer unter dem Kirchendach

Neumünster | 99 Stufen – Treppen hoch, eine enge Wendeltreppe hoch, noch mal um eine Kurve und ein paar Stufen hinunter: Dann befindet sich der Besucher der Vicelinkirche direkt unter dem Dach auf dem Kirchenschiff – und diese Kulisse hat sich die Hörspielgruppe Vicelin für ihre nächste Hörspiel-Präsentation ausgesucht. Am Freitag, 22. September, um 19 Uhr werden die Zuhörer im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Hörspiel am besonderen Ort“ den Fall „…und das Schweigen der Bienen“ des berühmten blinden Detektivs Peter Lundt erleben, einer Hörspiel-Figur des Neumünsteraner Autoren Arne Sommer.

„Er und auch der Sprecher des Detektivs, Mark Bremer, werden bei der Aufführung dabei sein“, freuen sich Pastorin Simone Bremer, Manfred und Sabine Scheuermann von der Hörspielgruppe.

Es ist bereits die zweite Auflage der Reihe „Hörspiel am besonderen Ort“. Die Hörspielgruppe Vicelin entstand nach der Aufführung des Live-Hörspiels „Die Glocke“ 2016. „Das hat uns sehr viel Spaß gemacht, das war ein besonderes Erlebnis, in die Geschichte einzutauchen. Wir wollten diese Gruppe lebendig halten“, sagt Pastorin Simone Bremer. Schwere, knorrige Deckenbalken, der Blick auf die Dachziegel, alles atmet Staub: Unter dem Dach sitzen die Zuschauer in einer schummrig-mysteriösen Atmosphäre. „Wir werden auch LED-Kerzen anmachen“, sagt Sabine Scheuermann. Sitzen werden die Zuhörer auf „Kirchentag-Hockern“, das sind aus Karton gefaltete Hocker ohne Lehne – nicht komfortabel, aber belastbar. „Küster Livio Naros und Hilfsküster Arne Dregnat haben geputzt, es lag handhoch Dreck“, lobt die Pastorin.

Peter Lundt, der blinde Detektiv, ermittelt auf Sylt, wo er den Nachlass seines Onkels Hieronymus auflösen soll. Der alte Sonderling war Dorfpfarrer. Er starb plötzlich nachts im Bienenstock. Doch der alte Landarzt Ypsilon, der Freund des Verstorbenen, glaubt nicht an einen Unfall...

Das Stück dauert etwa eine Stunde. Tipp für die Zuschauer: „Flaches, festes Schuhwerk und entsprechende Kleidung, also eine Jacke oder Pullover zum Überziehen. Im September kann es auch kalt sein unter dem Dach“, sagt Sabine Scheuermann.

Die Veranstaltung ist nicht barrierefrei. Der Eintritt kostet 3 Euro, Karten gibt es unter Tel. 4 32 07, per E-Mail (manfred.scheuermann@gmx.de) oder an der Abendkasse.



erstellt am 26.Aug.2017 | 09:00 Uhr