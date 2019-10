Verrücktes Gewinnspiel : Torsten Christophersen sammelt in drei Minuten bei Lidl Produkte für über 800 Euro

Nach dem Umbau des Marktes in Wittorf durften mehrere Gewinner Waren kostenlos einsammeln.

Avatar_shz von shz.de

27. Oktober 2019, 15:37 Uhr

Drei – Zwei – Eins – Los! Torsten Christophersen rannte mit seinem Einkaufswagen durch den Lidl-Markt in Wittorf. Erst zum Kaffee, schnell einen ganzen Karton in den Wagen hieven und ab zum nächsten Regal.

Vor rund einem Monat eröffnete der Lidl-Markt nach einem Umbau neu und veranstaltete ein Gewinnspiel. Es gab fünf Gewinner – einer von ihnen Christophersen. „Mir wurde erklärt, dass ich alles kostenfrei behalten darf, was ich in drei Minuten in den Einkaufswagen packen kann“, erzählte Christophersen. Allerdings gab es ein paar Spielregeln. Wenn die Produkte in einem Karton stehen, darf der gesamte Karton mitgenommen werden. Stehen die Produkte einzeln, dürfen maximal sechs Teile davon mitgenommen werden. Begleitet von seiner Frau Birgit rannte Christophersen durch den Laden. Nachdem der Kaffee eingepackt war, stoppte er beim Kühlregal: vegane Burger Patties, veganes Hack und Steak. „Jetzt nach rechts zum Wein“, rief Birgit Christophersen. Sechs Flaschen durfte er einpacken. „Moment! Das war eine Flasche zu viel“, stoppte ihn der Filialleiter Raik Ambroz, der die Gewinner begleitete. Also schnell eine Flasche zurück und weiter zu den elektronischen Sachen. Ein Dampfbügeleisen, ein Akku- und Bodenstaubsauger, ein Luftentfeuchter und noch ein paar Spielzeugautos.

„Drei – Zwei – Eins. Stopp!“, rief der Filialeiter, nachdem die drei Minuten um waren. Ein wenig außer Atem, aber glücklich sah Christophersen auf seinen vollgestopften Einkaufswagen. „Mehr hätte da auch nicht hineingepasst“, sagte Ambroz schmunzelnd. Produkte im Wert von 858,35 Euro hatte Christophersen eingesammelt.

Ein solcher Einkauf muss gut vorbereitet sein. Bereits in der vergangenen Woche überlegte Christophersen sich zusammen mit seiner Frau eine Strategie, welche Dinge die Familie braucht und wie man es am schnellsten schafft, in drei Minuten einzukaufen. „Wir waren bereits am Dienstag hier und haben uns angesehen, wo was steht“, so Christophersen. „Allerdings erklärten uns die Mitarbeiter, dass in der Woche vor einem Gewinnspiel besonders häufig umgeräumt wird, deswegen waren wir heute Morgen schon eine halbe Stunde früher hier und liefen noch einmal durch den Markt.“ Kaffee könne man immer gebrauchen, begründete Christophersen seine Wahl, die veganen Produkte seien für seinen Sohn. „Er macht gerade eine Ausbildung als Erzieher und möchte mit den Kindern und Jugendlichen zusammen vegan kochen.“ Das Dampfbügeleisen sei zwar noch nicht kaputt, aber lange halte es wohl auch nicht mehr.

Ebenfalls erfolgreich eingekauft haben Dominik Dohrn, Sven Ott und Petra Kähler. Die meisten und wertvollsten Produkte sammelte Matthias Zietz. Für 885 Euro kaufte er ein.