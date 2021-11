Handball-SH-Liga Männer : „Torhüter tun mir leid“: Heftige Abreibung für die SG Wift Neumünster II

Die Oberligareserve hat bei der HSG Mönkeberg-Schönkirchen nicht den Hauch einer Chance und verliert mit 20:44.

Mönkeberg | Einfach weggespült: Am Kieler Ostufer war die SG Wift II lediglich in der Rolle des Strandguts. Mit 20:44 (7:24) mussten die Neumünsteraner eine Welle nach der anderen von der HSG Mönkeberg-Schönkirchen ertragen. Die „Jungbären“ verließen das Feld in der Handball-Schleswig-Holstein-Liga (Gruppe A) mit einem ganz nassen Fell. Personal wird ausgetauscht ...

