Brügge : Tor zur Urzeit öffnet wieder: Der rote Pfeil zeigt den Weg

Am Sonnabend öffnet das „Tor zur Urzeit“ in Brügge wieder. Gerald Kopp hofft, dass der Elasmosaurus das Publikum anlockt.

14. Mai 2020, 19:53 Uhr

Der Leiter des Urzeitmuseums in Brügge, Dr. Gerald Kopp, ist erfreut über die Lockerungen in der Coronakrise und informierte darüber, dass das ,,Tor zur Urzeit“ ab Sonnabend, 16. Mai, um 10 Uhr wieder geöffnet sein wird.

,,Wir sind auf null und haben jeden Monat feste Ausgaben von 800 Euro“, sagt Kopp. Die kulturelle Einrichtung brauche dringend wieder Einnahmen, die Leitung wählte das Datum der Wiedereröffnung bewusst vor dem internationalen Museumstag am 17. Mai. Die Verantwortlichen hoffen, dass das neueste Exponat – der Elasmosaurus – als Publikumsmagnet weiterhin für gute Besucherzahlen sorgt und das Museum damit an die Wochen vor der Schließung anknüpfen kann. Das über 13 Meter lange, unter der Decke hängende Skelett hatte für vier Mal so viele Gäste gesorgt wie zuvor.

Ein Hygienekonzept liegt vor, Desinfektionsmittel werden bereitgestellt und auf die empfohlenen Abstandsregeln hingewiesen. Für die Besucher wird mit Pfeilen ein Rundlauf markiert, der generell schon immer empfohlen wurde. Die Bestuhlung mit Viererreihen zum Anschauen des Filmmaterials wird beibehalten, da Familien oder Vierergruppen zusammensitzen dürften, und es generell eine zeitliche Versetzung gibt. Die Laufwege über die Treppe oder in den Durchgängen dürfen immer nur in eine Richtung zur Zeit benutzt werden, auch im ersten Stock ist der Weg vorgegeben. ,,Unsere Stärke sind die Mitmachaktionen. Leider müssen wir alles zum Anfassen erst mal auf Eis legen“, bedauert Kopp. „Aber bei einer Besucherzahl von 10 bis 12 Gästen können wir alle Vorschriften locker einhalten.“ Für das nächste Jahr hat der Diplom-Geologe bereits neue Attraktionen in Planung: Auf der Südseite des Gebäudes ist unter dem Thema ,,Das Tor zur Urzeit blüht auf“ eine Fassadenbemalung mit einer eiszeitlichen Szenerie geplant, die in eine für die damalige Zeit typischen Blühwiese übergehen soll. Ergänzt durch eine Solaranlage und ein Winddemonstrationsobjekt sollen die Themen Klimawandel und Energiewende anschaulich nahegebracht werden.

Für die Förderung des Projektes wurden bereits erste Gespräche, unter anderem mit Birte Carstens-Hennings von der Aktivregion Mittelholstein geführt (der Courier berichtete).