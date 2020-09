Fußball-Landesliga Mitte / mit Video : Tor des Monats von Julien Huber beim SVT Neumünster

Der 23-Jährige trifft im Heimspiel gegen die SpVg Eidertal Molfsee aus 45 Metern.

Avatar_shz von Arne Schmuck

28. September 2020, 13:45 Uhr

Was für ein Treffer! Es war ein klassisches „Tor des Monats“, mit dem Julien Huber seinen SV Tungendorf in der 57. Minute des Fußball-Landesligaspiels gegen die SpVg Eidertal Molfsee mit 3:2 in Führung brachte. Nach einem Doppelpass mit Lars Brettschneider nahm der 23-Jährige aus 45 Metern und Rechtsaußenposition Maß und überwand Gästekeeper Tobias Dittmann mit einer wunderschönen Bogenlampe.

„Geil“ entfuhr es SVT-Trainer Thilo Becker, als abzusehen war, dass die Kugel sich ins Molfseer Tor senken würde. „Das hat in doppelter Hinsicht Glücksgefühle ausgelöst“, verriet Becker. „Zum einen, weil es eine starke Reaktion auf Eidertals 2:2-Ausgleich nur drei Minuten vorher war. Zum anderen, weil mein Co-Trainer Nils Voss und ich uns eigentlich vorgenommen hatten, in der Halbzeitpause unsere Spieler darauf hinzuweisen, dass Dittmann häufig sehr weit vor seinem Tor steht. Das hatten wir dann jedoch vergessen und uns zu Beginn der zweiten Hälfte ganz schön darüber geärgert. Doch unsere Mannschaft hat das selbstständig erkannt und ja auch erfolgreich umgesetzt, was einen als Coach schon ganz schön stolz macht“, erklärte der 30-Jährige. Tungendorf gewann die kurzweilige Begegnung übrigens mit 4:3. Dreimaliger Torschütze für den SVT war – richtig – Julien Huber.