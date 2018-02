Schulbaupläne in Neumünster : Tonner-Schule: Einfeld ist Vorbild

Stadt hofft für den 7,2 Millionen Euro teuren Neubau und die Altbausanierung auf Mittel vom Bund.

von Rolf Ziehm

03. Februar 2018, 08:14 Uhr

Neumünster | Für die etwa 7,2 Millionen Euro teure Sanierung und Erweiterung der Rudolf-Tonner-Schule in Tungendorf hofft die Stadt auf Zuschüsse aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II. Allerdings gibt es für diesen Topf noch gar keine Förderrichtlinien. Das wurde am Donnerstag im Schul-, Kultur- und Sportausschuss deutlich.

Der im kommende Jahr geplante Neubau soll daher vorsorglich in die vom Land geforderte „Maßnahmenliste“ aufgenommen werden – ebenso wie andere Schulbauvorhaben, etwa an der Timm-Kröger- oder der Wilhelm-Tanck-Schule. Das wird ambitioniert: Die Liste muss am 31. März abgegeben werde.

Im Ausschuss stellte Fachdienstleiter Ralf-Joseph Schnittker die Pläne für die Rudolf-Tonner-Schule vor. Neben dem bisherigen Klassentrakt aus den 1960er-Jahren soll ein neuer zweigeschossiger Bau entstehen mit zwölf Klassen und sechs Differenzierungsräumen, einem Übungsraum und einem für den Unterricht Deutsch als Zweitsprache (DaZ).

In einem zweiten Bauabschnitt ist der Abriss des alten Klassentrakts und danach in Schritt drei der Bau des Gebäudeflügels für die Mensa, Mehrzweck- und Technikräume geplant. Die Offene Ganztagsschule, Schulsozialarbeit, Betreute Grundschule, der Musikraum, de PC-Raum und die Verwaltung sollen in dem unter Denkmalschutz stehenden Altbau ihren Platz finden, der dafür zum Abschluss saniert wird. „Viele Details und die Statik haben wir aus dem Bau in Einfeld kopiert. Das spart Kosten“, sagte Schnittker. Für den Einfelder Schulbau habe die Stadt bisher nur Zustimmung erfahren. Den Standort des Riegels habe man gemeinsam ausgesucht, bestätigte der Schulleiter Carsten Walter und betonte: „Mir ist wichtig, dass das Gebäude dorthin kommt, so ähnlich wie in Einfeld wird und dass es jetzt keine Verzögerung gibt.“ Details könnten noch abgestimmt werden, versicherte Schnittker. Der Baustart könne im zweiten Halbjahr 2019 sein.

Gab es in Sachen Tonner-Schule noch weitgehend Übereinstimmung, sieht das bei der Wilhelm-Tanck-Schule anders aus. Während die CDU im Hauptausschuss mit der Idee überraschte, die Gemeinschaftsschule am Standort der Helene-Lange-Schule komplett neu aufzubauen und beide Altbauten dafür abzureißen, folgte der Schulausschuss mehrheitlich dem Vorstoß der SPD, die für einen Anbau an der Färberstraße plädiert.

Wilhelm-Tanck-Schulleiter Sören Viohl freute sich, dass beide Varianten von nur einem Schulstandort ausgehen. Viohl: „Ein Anbau bliebe ein Kompromiss, ich wage gar nicht darauf zu hoffen, dass es einen Neubau gibt.“