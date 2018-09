Neumünster : Tötungsdelikt in Neumünster: Tatverdächtiger ins Ausland abgesetzt

Nach dem Tod eines jungen Mannes in Neumünster wurde Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Der Tatverdächtige ist ins Ausland geflohen.

von dpa

26. September 2018, 15:39 Uhr

Neumünster | Der Mann, der am 16. September einen 20-Jährigen am Postparkplatz an der Friedrichstraße erstochen haben soll, hat sich nach Erkenntnissen der Ermittler unmittelbar nach der Tat in das Ausland abgesetzt. Wie die Staatsanwaltschaft Kiel am Mittwoch weiter mitteilte, erließ das Amtsgericht Kiel Haftbefehl wegen Mordes. Fahndungsmaßnahmen seien eingeleitet. Es handle sich um einen seit über zehn Jahren in Neumünster lebenden Mann, der aber nicht deutscher Staatsangehöriger ist. Über die Nationalität machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben, um nicht die Ermittlungen zu gefährden.

Das Opfer war ein junger Pole. Der Tat soll ein Streit vorangegangen sein. Der Mann starb trotz notärztlicher Versorgung wenig später in einem Krankenhaus. Er lebte seit etwas über einem Jahr in Neumünster. Laut Polizei hatten Zeugenaussagen und Hinweise die Ermittlungen vorangebracht.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?